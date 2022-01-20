農委會：春節前毛豬、白肉雞價格偏高 農產供應充足

農曆春節連假即將到來，是年度蔬果、魚肉、花卉等農產品的消費高峰。根據農委會最新盤點，農曆年二周前，毛豬、白肉雞及雞蛋價格，都高於過去五年同期平均。農委會強調，春節期間農產供應充足，國人都能以合理價格充分購得所需食材。

農曆年前，部分食材價格仍上漲。根據農委會資料，春節二周前，毛豬每公斤76.5元，土雞每公斤71.7元，白肉雞52.2元，雞蛋每公斤57.5元，皆高於過去五年同期（農曆春節前二周）平均價格，分別為每公斤71.5元、70.4元、44.7元，以及42.5元。

而目前白鯧每公斤為368.7元，則較過去五年同期平均457.6元下滑。

至於水果方面，農委會指出，台北果菜市場1月18日棗子每公斤86.4元，蓮霧每公斤84.9元，皆明顯高於過去五年同期平均價格。銀柳目前每公斤35.5元，亦高於過去五年同期平均價格31.2元。

蔬菜方面，農委會資料顯示，台北果菜市場1月18日每公斤24.1元，較過去五年同期平均每公斤22.1元來得低。其中，花椰菜、大芥菜及蘿蔔過年前價格偏高。

農委會表示，受新冠肺炎疫情影響，預期今年過年國人在家自行料理年菜情形將高於以往。農委會為確保充裕供應年節消費需求，盤點農、漁、畜產品節前供應情形，並加強規劃調配措施，以確保國人都能以合理價格充分購得所需食材。

農委會表示，今年春節前二周總供應量，各類應節蔬菜如甘藍、結球白菜、蘿蔔及花椰菜等品項供應充裕，預期春節前蔬菜供應量可滿足市場需求。果品部分自一月起棗子即將進入產期，尤以應節所需茂谷柑、桶柑等柑橘類品質佳，供應充足。

水產部分，如國產金鯧及石斑等皆供應充裕，國人可多多選購；畜禽部分，農委會超前部署，協調產業界加強供應，確保國人皆能吃到安心國產豬肉、雞肉，該會同時密切監控市況，加強雞蛋調度以滿足春節期間食用需求。