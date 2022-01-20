台塑生醫研發量能爆發 獲四項SNQ國家品質標章認證

台塑生醫於第24屆生策會國家品質標章(SNQ)，以跨三大類別取得四項SNQ認證，展現台塑生醫豐沛的多元研究量能。

生策會國家品質標章(SNQ)具有「生醫界奧斯卡獎」美名，今（20）日舉辦頒獎典禮。台塑生醫今年則在「化妝品暨用品類」、「防疫產品類」、「營養保健食品類」取得四項SNQ國家品質標章認證。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，公司每一項商品都秉持SNQ強調的Safety and Quality精神，以最高標的品質及安全進行自我要求，實踐台塑生醫一直以來對預防醫學的追求，並落實到每一項商品中，協助民眾實現「健康、美麗、抗老化」的目標。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，台塑生醫在研發量能上從「建立鑑定技術平台」、「配方設計」、到「產品功效性確認」，一路都有專業的醫學與研究團隊，嚴格執行每次產品的安全與有效性測試。在風險管控和食品安全管理，以法規要求做為低標，自我要求做到更多！今年能在國家品質標章三大類別中均取得認證，是極大的一個肯定。

其中 台塑生醫Dr’s Formula髮品系列旗下二支明星商品「豐盈喚黑頭皮養護精露」及「髮根強化標靶促進液 」取得SNQ「化妝品暨用品類」之認證，背後都由長庚醫學團隊實際參與研發、實測有效性，其中標靶促進液並完成長庚醫院人體試驗倫理委員會專案計劃，優良品質及超高安全性獲得SNQ認證肯定。

另外，醫之方「樟芝人參滋補液」也獲得「營養保健食品類」之SNQ認證，該產品不僅是首支通過「護肝」、「抗疲勞」雙健字號認證的產品，藉由特殊濃縮製程，取得4倍人參精華、薑黃素含量逾95%，牛磺酸純度更高達99%以上，每批生產均主動進行重金屬、塑化劑檢驗。

防疫商品部分，台塑生醫也以「BioLead防蚊長效噴霧」取得SNQ防疫認證，累計通過防疫認證的商品數已達六項。

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