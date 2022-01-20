價格蓋牌兩年的南港豪宅世界明珠突掀牌 地政局揭原因

南港輪胎公司豪宅案「世界明珠」預售價格本週正式曝光，實價登錄一口氣揭露了2019年至2021年底的交易資訊，共150筆，總金額高達294億元；辦公室每坪單價站穩百萬元，住宅平均成交價約每坪127.9萬元，其中最高達175萬元，跳空超越區域百萬單價天花板，也刷新市場過往對南港房價的認知。

實際上，2019年南港輪胎與聯強國際在記者會中宣稱以每坪100萬元買下部分商辦大樓。南港也曾公告出售世界明珠多戶住宅，給公司三大股東智凱、元瑞和元鴻開發，交易單價每坪逾百萬元。南港近期法說會上，也稱目前住宅已銷售逾7成，高樓層上衝每坪170萬元，預計2023年交屋。不論商辦或住宅，皆創下南港新天價。

已賣了兩年、且去年開始預售屋也需要揭露價格，但直到本週以前，都未曾見到實價登錄。其實，台北市政府地政局曾為此案諮詢好幾位估價師，全都認為行情過高，且此案買家還有開發商的股東，加上周邊建案行情，沒一個單坪破百萬元的，所以對此案的行情，還有疑慮，決定先「蓋牌」。

不過，地政局官員說，實價登錄新制去年7月1日上路，依規定，新制之前的舊預售案最後申報期限為去年12月31日，世界明珠案就一次大量申報了100多戶，加上之前的30多戶，共有150戶，已超過該社區總戶數的一半，價格有客觀標準下，最後決定揭露。但官員也說，「這只代表該社區行情，不見得是周遭區域行情。」

「現在沒揭露，不代表以後不揭露，」官員說，官方隨時會做滾動式檢討，以後若有類似交易案，累積到一定數量，查核無誤仍會揭露，不會做過多的干預。

商品推薦