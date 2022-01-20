看好南台灣 世邦魏理仕進軍台南商用不動產

商用不動產交易火熱，台商回流、產業升級擴廠下，今年有望再創佳績。CBRE世邦魏理仕今（20）日正式宣布成立南台灣辦公室，插旗台南，成為外商商仲中唯一在南部的直營據點。世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，在國內外大廠加碼投資南部縣市的利多消息下，近年來南台灣的工業及住宅用地需求持續成長，十分看好南部地區的長期發展潛力。

CBRE世邦魏理仕今發佈2022年不動產投資市場展望指出，在工業地產交易動能充足的支撐下，今年全台大型不動產投資金額有望再度寫下4千億元的佳績。

觀察2021年土地交易市場，中部及南部區域已佔全台交易量50%，其中南部地區交易金額近620億元，年增率高達49%。朱幸兒指出，為了更貼近市場、即時為當地客戶提供專業服務，世邦魏理仕已正式設立南部直營據點，期盼能滿足客戶所有的不動產需求。

據世邦魏理仕研究部統計，2021全年台灣大型不動產交易金額達4,459億元，其中，商用不動產交易額達1,425億，土地交易額達3,034億，創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高，且連續兩年衝破4千億大關。

在2021年不動產投資市場上，整體工業地產交易（含工業地、廠房、廠辦及倉儲物流）總額高達1,570億，年成長32%，顯示工業地產實質需求旺盛。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超指出，受惠於自用型買方擴廠的剛性需求，以及開發商看好廠辦租用需求而提前布局之下，工業地產已躍升為台灣不動產投資市場的熱門資產類別。

以台南及高雄為首的南部工業地產市場，去年總交易金額突破197億，除了有在地廠商持續購地以擴充產能外，也成為機構投資人的評估地點之一。挾著價格基期較低的優勢，加上產業聚落趨於完整，預期今年南部縣市將成為工業地產市場的一大焦點。

展望2022年不動產投資市場，台灣央行升息力道、政府持續推出打炒房措施可能成為籠罩不動產市場的兩大不確定因素。世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，CBRE日前針對台灣多家大型投資機構進行問卷調查，其中投資人對於通膨高於預期、銀行放貸態度轉變及新一波疫情導致邊境開放延後等三大議題最感到憂心，認為可能將影響今年的不動產投資活動。

世邦魏理仕預測，2022年土地市場購買需求將維持穩定，但平均土地價格難創新高；商用不動產市場上，工業用不動產將持續受到自用型買方青睞，而在台北商辦市場，考量持續上升的營建成本與立即擴充業務的需求，部分企業可能轉為購買既有辦公大樓，將促使平均商辦價格走揚。

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