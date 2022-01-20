快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

晶鑽生醫助校園防疫 捐贈總價120萬的活氧機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
晶鑽生醫董事長賴柏如(右)與台北市博愛國小校長徐建華(左)合影。圖／業者提供
晶鑽生醫董事長賴柏如(右)與台北市博愛國小校長徐建華(左)合影。圖／業者提供

本土疫情再起，為協助校園強化防疫網，次世代醫學美容科技領導廠商晶鑽生醫（6815）董事長賴柏如今（20）日捐贈總價值超過120萬的「DR.OZONE 活氧大師」活氧機供台北市博愛國小使用，這是繼去年捐贈台東縣大武國中、台東縣新生國小、台北市啟聰學校之後，再次的捐贈行動，累計已逾三千名學生受惠。

晶鑽生醫董事長賴柏如表示，Omicron變種病毒具有高傳染力，近期國內兒童染疫人數有攀升趨勢，為了保護這些無法施打疫苗的幼童，晶鑽生醫主動發起針對「全台公私立小學及幼兒園捐贈殺菌造氧機專案計畫」，藉由過濾循環淨化，改善空氣品質，協助強化校園防疫網。

根據日本藤田醫大的研究發現，新冠病毒在百萬分之一的低濃度臭氧中度過十小時，活性會銳減90%以上。此研究顯示，低濃度的臭氧可以中和新冠病毒微粒，減低密閉空間病毒傳播。晶鑽生醫的自有產品「DR.OZONE 活氧大師」活氧機，可廣泛運用在各場域與空間，透過釋放臭氧一次達到消毒、殺菌與淨化功能，有效提升環境免疫力。

自去年本土新冠肺炎疫情爆發以來，晶鑽生醫秉持關懷在地與回饋社會的理念，以自有產品提供包括前線醫護人員、各級中小學等使用，全台迄今累計捐出逾百台的「DR.OZONE活氧大師」活氧機，未來任何學校相關單位若有需要之處，晶鑽生醫願意在能力範圍內積極協助，善盡企業社會責任。

疫情 台東 空氣品質

延伸閱讀

疫情燒進高雄 陳其邁宣布：明起高中以下開始放寒假

學測21日登場 蘇貞昌要求縝密防疫

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、來杯立陶宛啤酒

學測明天登場嚴防疫情 今下午2點開放看試場不得進教室

相關新聞

原物料飆漲是否漲價 cama仍在研議中

Cama咖啡董事長何炳霖表示，Cama十年來都沒有調漲過任何售價，萬物飆漲後，Cama也快要扛不住，內部已評估啟動年後調...

咖啡也要漲了！ 路易莎黃銘賢：年後有漲價壓力

餐飲業從去年第4季開始漲價風潮持續延燒，路易莎（2758）董事長黃銘賢表示，原料成本確實壓力很大，咖啡豆...

聯亞藥宣布 紅血球生成素三期結果符合預期

聯亞藥今宣布，生物相似藥紅血球生成素UB-851三期臨床試驗期末分析結果符合預期，董事長陳啟祥表示，目標今年完成查廠認證...

俄羅斯打MIT流感疫苗 國光生攜俄大藥廠搶占市場

國光生（4142）宣布，與俄羅斯最大醫藥出口商Petrovax合作，在俄國提出四價流感疫苗藥證申請，預計今年將可取得藥證...

台北W飯店新任總經理 哲仁廷上任

台北W飯店新任總經理哲仁廷(Bastien Giannetti)來自法國，深耕亞洲市場18年，足跡遍及越南、新加坡、印尼...

價格蓋牌兩年的南港豪宅世界明珠突掀牌 地政局揭原因

南港輪胎公司豪宅案「世界明珠」預售價格本週正式曝光，實價登錄一口氣揭露了2019年至2021年底的交易資訊，共150筆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。