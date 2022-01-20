晶鑽生醫助校園防疫 捐贈總價120萬的活氧機

本土疫情再起，為協助校園強化防疫網，次世代醫學美容科技領導廠商晶鑽生醫（6815）董事長賴柏如今（20）日捐贈總價值超過120萬的「DR.OZONE 活氧大師」活氧機供台北市博愛國小使用，這是繼去年捐贈台東縣大武國中、台東縣新生國小、台北市啟聰學校之後，再次的捐贈行動，累計已逾三千名學生受惠。

晶鑽生醫董事長賴柏如表示，Omicron變種病毒具有高傳染力，近期國內兒童染疫人數有攀升趨勢，為了保護這些無法施打疫苗的幼童，晶鑽生醫主動發起針對「全台公私立小學及幼兒園捐贈殺菌造氧機專案計畫」，藉由過濾循環淨化，改善空氣品質，協助強化校園防疫網。

根據日本藤田醫大的研究發現，新冠病毒在百萬分之一的低濃度臭氧中度過十小時，活性會銳減90%以上。此研究顯示，低濃度的臭氧可以中和新冠病毒微粒，減低密閉空間病毒傳播。晶鑽生醫的自有產品「DR.OZONE 活氧大師」活氧機，可廣泛運用在各場域與空間，透過釋放臭氧一次達到消毒、殺菌與淨化功能，有效提升環境免疫力。

自去年本土新冠肺炎疫情爆發以來，晶鑽生醫秉持關懷在地與回饋社會的理念，以自有產品提供包括前線醫護人員、各級中小學等使用，全台迄今累計捐出逾百台的「DR.OZONE活氧大師」活氧機，未來任何學校相關單位若有需要之處，晶鑽生醫願意在能力範圍內積極協助，善盡企業社會責任。

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