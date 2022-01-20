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圓點奈米助桃市消防局 贈救護車及電擊器

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

疫情持續嚴峻，為提升國門防疫救護效能，圓點奈米（6797）今（20）日捐贈桃園市政府消防局救護車乙輛及高規格多功能生理監視電擊器ZOLL X-Series，價值共達415萬元，將提供第一線消防人員執行勤務使用，提升前線緊急救護效能，替國門建立更牢固的防疫網，進一步守護個人與工作團隊健康安全。

圓點奈米表示，桃園地區疫情日益嚴峻，消防救護同仁是整體防疫醫療鏈中，第一線需要直接面對與處置患者的防疫人員，染疫風險極高。考量疫情期間執行緊急救護比例大增，救護車車輛調度吃緊，本次除捐贈救護車供給桃園市消防局，更提供高規格多功能生理監視電擊器ZOLL X-Series，有效提升救護效能，希望在未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市政府消防局局長謝呂泉表示，圓點奈米為桃園市在地企業，本著造福鄉里回饋社會的企業精神，以實際行動支持消防局救護工作，捐贈桃園市消防局大林分隊救護車一輛，及高規格多功能生理監視電擊器ZOLL X-Series，本次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀及車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

據桃市消防局統計，2021年各式救護出勤量創桃園歷年新高達10萬7,861件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)患者經急救後康復出院且可恢復正常生活者高達110人，拯救了110個家庭，有了這些急救利器，將可望大幅增進OHCA病患的存活率，讓消防同仁能如虎添翼，同時也能挽救更多寶貴的性命。

本次捐贈典禮由桃園市政府消防局局長謝呂泉代表市長受贈，並回贈感謝狀，謝呂泉表示，桃市本土疫情延燒，疫情期間執行緊急救護比例大增，車輛調度吃緊，消防局同仁感謝圓點奈米的愛心，讓基層消防人員的值勤效能與安全防護得以雙重提升，也能更順利的協助政府各項防疫工作，進一步守護民眾健康安全。

疫情 救護車

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