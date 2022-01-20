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每坪租金4350元！ 南山廣場後來居上奪樓王

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台北101大樓。記者游智文／攝影
台北101大樓。記者游智文／攝影

信義計畫區頂級商辦南山廣場出現新租賃交易，28樓462坪，10月以201萬元出租，換算單坪租金行情達4350元，擠下台北101大樓的4200元，登上目前2021年商辦租金冠軍寶座，資料顯示，租客為外商銀行。

內政部實價登錄，「南山廣場」也是目前全台辦公最貴租金「商辦王」，2018年38樓以183.7萬出租，每坪月租達4,672元，創全台最高紀錄，排名第二為39樓，每坪月租達4,400元；第三高是37樓，每坪月租4,358元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，信義區頂級商辦林立，吸引外商公司進駐，其中台北101大樓最資深，完工已17年，國際知名度也高，國泰置地地點好，南山廣場則是屋齡新。三棟A級商辦租金都幾乎站穩4000元以上，在信義區形成三強鼎立的態勢。

張旭嵐指出，擺脫疫情後，第四季國內經濟和消費快速活絡，企業布局腳步更加積極，台北市都更商辦的改建速度仍緩不濟急，隨著A級商辦空置率下降，供不應求的情況下租金也將會隨之提高，明年敦北「玉山商銀總部」、遠雄「台北大巨蛋」可望完工加入戰局，目前頂級商辦高樓層租金開價已到5000元，預估明年商辦租金價格還會有亮眼表現。

商辦 租金 台北101

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