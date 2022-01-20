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電商線上點燈買氣年增逾五成 太歲燈最熱賣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

農曆新年將至，線上點燈潮湧現。富邦媒（8454）旗下momo購物網看準消費者祈福點燈需求，今年再度網羅鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、洪爐地土地公等宮廟打造「線上點燈大街」銷售年增逾五成，其中「太歲燈」依舊為今年最熱賣燈別，開賣至今銷售超過1500盞。

momo購物網表示，根據站上銷售觀察，許多消費者為化解適逢虎年沖犯太歲，趨吉避凶的「太歲燈」依舊為今年最熱銷燈別，而在疫情持續影響下，亦帶動祈求平安順遂的「光明燈」、招財運的「拜斗燈」銷售明顯增長。

像是「鹿港天后宮」推出的開運點燈3盞組自由選，最受消費者關注，包含安太歲、光明燈、拜斗燈、姻緣燈、文昌燈等皆可任選搭配，單月熱銷逾600組；還有「Dajiama mazu 鎮瀾宮買足」2022壬寅年-祈福平安光明燈，點燈送招財金錢母、擴香鹽燈組、平安麵線等開運小物；「烘爐地土地公」財運點燈+水晶金箔元寶財神喜臨門組，點燈送金箔元寶、土地公金幣、金鑰匙項鍊等結緣品，皆為今年人氣點燈商品。

年節前夕消費者積極展開除舊佈新，為新的一年迎好運。知名命理老師加持過的開運小物買氣也超夯，包括除穢包、開運商品、開運長夾組等，也是人氣商品。

開運 土地公 購物網

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