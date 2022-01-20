無懼疫情 漢來美食展店腳步不停全年53店

無懼疫情，漢來美食今年展店腳步不停，共有8家餐廳將插旗預計於年底開幕的南港漢來飯店，將會是今年最大成長動能，除了將有首家升級版的自助餐外，也將引入火鍋、鐵板燒、宴會廳等品類，旗下名人坊也將進駐，年底前總店數將達53家店。

漢來美食目前全台共有17個品牌、44家店。漢來美食表示，除了南港漢來飯店的8家餐廳外，包括漢來湯包、上菜、五梅先生等輕資產品牌也規劃以每年1店的速度開出，且看好新竹的消費力與後續發展，也首度插旗新竹，於遠百竹北店開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩家分店，試營運期間吸引不少人潮。

臨近農曆新年，漢來美食表示，疫情帶動在家圍爐需求，今年外帶年菜業績持續成長，業績創新高，去年售出約500套，今年目標則約800套，而在菜色升級下，年菜單價也隨之提升，外帶業績貢獻可望超過1800萬元，電商冷凍年菜則可貢獻約600萬元。

對於疫情可能的影響，漢來美食認為，雖然近期本土疫情干擾，桃園、台北約有三成訂位取消，主要以桃園海港影響最大，但觀察除夕到初二的訂席仍舊穩定，初三以後變動則要視疫情而定，以目前營收觀察，1月業績較去年同期成長約10%，在疫情穩定下，預估1月營收仍有機會續創同期新高紀錄。

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