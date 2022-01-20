聯亞藥宣布 紅血球生成素三期結果符合預期

聯亞藥今宣布，生物相似藥紅血球生成素UB-851三期臨床試驗期末分析結果符合預期，董事長陳啟祥表示，目標今年完成查廠認證後，將向食藥署申請上市許可查驗登記。

聯亞藥昨晚突宣布停牌，加上先前層因為涉及內線交易被搜索，因此引發外界揣測，至今日上午才揭曉，是要生物相似藥紅血球生成素UB-851三期臨床試驗期末分析結果。

陳啟祥表示，根據統計，台灣一年洗腎次數高達2400萬人次，腎病醫療費用支出高達562億元，其中84%為末期腎病醫療費用、達472億元，而紅血球生成素在洗腎相關醫藥市場比重約10%、市場規模約30至40億元，在洗腎有關醫藥品市場上有龐大需求。

陳啟祥表示，UB-851已完成第三期人體臨床試驗及資料分析數據，將於試驗細部分析報告及應主管機關要求之藥品製造等文件整理完成後，後續將向食藥署申請生物相似性藥品上市許可之查驗登記，後續也不排除到其他亞洲地區申請藥證。

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