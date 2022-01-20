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原物料飆漲是否漲價 cama仍在研議中

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
CAMA咖啡。圖／新光三越提供
CAMA咖啡。圖／新光三越提供

路易莎創辦人黃銘賢喊成本壓力大，年後不排除喊漲產品，cama café今天表示，數年來都沒有調漲過任何售價，大量原物料飆漲後，年後才會評估是否要調漲售價反應成本。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢表示，咖啡豆、人力及各種原物料，可以說是什麼都漲，只有業績因為疫情沒有辦法漲，成本壓力「爆表」，路易莎年後會考量依產品項目來調整。

咖啡豆、人力及各種原物料，可以說是什麼都漲，只有業績因為疫情沒有辦法漲，成本壓力「爆表」，路易莎年後會考量依產品項目來調整。

Cama咖啡分析，咖啡豆近一年多來不斷大漲，漲幅達4成，還有其他各種人事成本、物料也是上揚的走勢，成本一直漲，業者真的扛的很辛苦，內部近期也不得不評估調漲售價反應成本，過年前不會有任何動作。

Cama咖啡跟路易莎咖啡早期都是以好喝平價為主軸，這十年多來都沒有漲過任何價格，然而，現在時空環境變化太大， 許多後進的咖啡連鎖品牌訂價都60元起跳，但Cama的咖啡豆用品質都很好，會評估調漲售價，是因為成本漲到「扛不住」。

店裡面的產品項目很多，也不是什麼產品都漲，依成本變化不同來調漲售價，像茶的成本變動較小，所以茶相關的產品就不會漲。

咖啡

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