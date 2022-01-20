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炒房炒到群魔亂舞！顏炳立：交屋將成心中永遠的痛

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

戴德梁行總經理顏炳立今（20）日發表最新市場觀點指出，去年房市挾持著疫後通貨膨脹，物價上漲，低利率，幾乎到了群魔亂舞階段，蛋殼區賣蛋白區的房價，蛋白區又再賣蛋黃區的房價，各地區呈現郊區房子賣市中心中古屋的房價，投資方面，只有七字形容「一場遊戲一場夢」，完工就是「夢醒時分」，交屋就變成「心中永遠的痛」，若是自用型則是⾧相左右，要等待房價上漲，也是一點機會都沒有，市場的炒作亂源正加速進行。

顏炳立表示，今年房市是「虎嘯市場，只剩貓聲」，在利多的環境條件下，仍可樂觀看待，但市場主流熱度來源仍然以土地及自用剛性產品、少數避險、抗通膨的資金買盤為主，蛋白產品會再熱，若是疫情趨緩可控制，不危及生命，各類產品將開始有自用、避險、投資、抗通膨的買盤介入，雖有動能，但主力剛性自用型的產品，將會到達滿足點後買氣逐漸趨緩。

展望2022年，房市靈魂是「土地」，顏炳立指出，靈魂活躍，房價穩，房市樂觀，但在政府打房且全力斷金流情況下，買氣收斂不再熱了， 去年房市沒有雞犬升天，卻炒到雞飛狗跳，以為大行情來了，土地、蛋白產品硬炒熱市，炒作買氣大於真實需求，2022年黑天鵝變大隻，房市將呈現「價不漲、量不增、買氣不強、市場穩健不會熱」四不現象。

今年土地及房子皆會有潛在的需求，土地有量的城市，房市繼續看好，價、量、買氣，皆會有10%以上的增漲，第1季土地市場交易仍樂觀、期待，六都地段好、面積大的商住土地量縮，價、買氣皆穩健收斂，創高幅度變緩；工業土地價已到頂，物流、倉儲需求仍強勁，地價緩漲，量縮續熱。

另外，六都辦公市場再創新量、新價、新高，將是下一波的自用企業買盤，惟店面市場價不降，買不追，依舊無量，買氣不起，仍在復健中，豪宅市場則是「帶刺的玫瑰」、「孤芳自賞」、及「有錢人的收藏品」，買氣有但收斂。

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