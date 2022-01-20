鳳梨釋迦盛產 新東陽挺農民舉辦公益自由捐活動

目前正值鳳梨釋迦產季，新東陽支持台灣農民一向不遺餘力，特別收購800箱(約5公噸)的鳳梨釋迦分兩次進貨，舉辦「旺來是家，好釋抵迦」公益自由捐活動，所得全數捐贈給服務區當地需要幫助的機關團體。

新東陽經營國道服務區30年來，對於扶植地方產業與幫助農漁民總是盡心盡力地去做，也期望每一個來到服務區的用路人體驗感都能滿意。

本次「旺來是家，好釋抵迦」公益自由捐活動，將於本週四(1/20)起在新東陽四大服務區回饋給用路人，只要憑新東陽超商消費滿150元發票，就可以公益自由捐10元起的方式獲得一顆新鮮優質的台東鳳梨釋迦，10元不嫌少，100元不嫌多，每一分錢都是一份愛的力量，首批限量500箱，除了幫助農民也能給需要幫助的機關團體一些溫暖，正值農曆新年年前，新東陽邀您攜手把愛分享出去，讓大家都能福虎生豐虎氣旺。

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