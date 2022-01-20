路易莎黃銘賢：成本壓力大 年後評估產品是否需調漲

「LOUISA COFFEE X Self room路易莎生活運動館」全台首發，開店不到兩個月，會員數已經衝上3千人，第二家店會開在住宅跟上班族的混合區，第一間店約斥資台幣2千萬元，未來會依消費者需求來調整配備。路易莎咖啡創辦人黃銘賢指出，成本壓力大，年後會評估產品是否需要調漲。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢幽默表示，咖啡豆、人力及各種原物料，可以說是什麼都漲，只有業績因為疫情沒有辦法漲，今年3月1日起還要調漲員工薪水，所以農曆年前會全面凍漲，但年成本壓力應該會「爆表」，路易莎會盡量不漲，但萬不得以時，會依產品項來調整。

黃銘賢表示，展店數超過530家，其中，加盟380、直營接近150間，路易莎的展店目標分三個面向，首先期許加盟業者再開第二家店，鼓勵表現很好的員工自行創業開店，他們都是最了解路易莎經營模式的人，全力朝這個方向邁進。

第二，推出黑卡特快車的推動，讓愛好咖啡的人，可以立即拿到好咖啡；第三，商用咖啡的推行，以每位消費者每天兩杯咖啡，一杯會在辦公室，一杯下班後，所以要搶進辦公室的商機，一個月有適當的量，可以提供咖啡機，商用咖啡已經進入最後階段，3月會正式上線推出。

對於業者來說，成本居高不下已經是事實，過年前路易莎一定不漲價，但年後成本攀升的壓力很大，必要時還是要調漲，但調漲的各品項會盡量限縮，3月1日起全部正職員工會調漲，有5千名的員工依職務不同會有不同的調幅。

黃銘賢形容「咖啡是生命、健身是情人」，鑽研健身後才發現咖啡因能消除水腫，提高新陳代謝，增強運動後的燃脂能力及健身效果，這個過程叫EPOC，「讓咖啡做你的健身後勤」。其實，要從痛苦的鍛鍊轉成快樂的健身並不容易，這跟喝咖啡蘊含一樣的道理，入門沒有概念，照著別人設計的菜單跟口味，久了就想探索適合自己的產區風味，找到適合自己的健身方程式。

他補充道，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析顯示，20-45歲年輕客群佔了70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，路易莎洞察健身趨勢後，希望跳脫傳統健身房型態，提供全新的健身體驗，Self room大量使用木質色調地板！就連收費方式也由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分計費，滿足不同需求的客群。 LOUISA COFFEE X Self room路易莎生活運動館全台首發。業者提供

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