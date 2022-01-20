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咖啡也要漲了！ 路易莎黃銘賢：年後有漲價壓力

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供。

餐飲業從去年第4季開始漲價風潮持續延燒，路易莎（2758）董事長黃銘賢表示，原料成本確實壓力很大，咖啡豆、人事成本什麼都漲，尤其公司在3月1日起將調漲所有正職人員的薪資，成本壓力不斷攀升，目前傾向配合政府在年前不漲價，但年後有壓力，應該會漲價，但漲價品項會想辦法限縮。

黃銘賢表示，由於咖啡豆原料先前已採購到今年7月份，此部分的原料壓力還有一段空間，但有三成買的是台灣咖啡生豆，這部分的成本壓力已經開始反映出來。此外，PT時薪調漲後，讓正職人員也出現調薪壓力，集團已預計3月開始調漲正職人員的薪資，因此人事成本也會進一步攀升。整體而言，年後漲價壓力會較大，若漲價會盡可能少漲，限縮漲價的品項。

黃銘賢表示，今年營運有三個重點，第一個是推動既有表現佳的加盟者展第二家店，也會鼓勵表現優秀的員工展開店，可強化新開店的品質，其次，發展黑卡特快車，讓黑卡會員可以更快速買咖啡，擴大會員經濟，第三是發展商用市場，鼓勵加盟者成為經銷商，推動辦公室咖啡服務，由路易莎提供咖啡機器，目前已有不少企業預定，可望在3月上線。

漲價

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