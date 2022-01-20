新北、桃園推案分布失衡 專家曝城市未來這樣發展

市調機構統計，北台灣2021年全年累計推案量11,929億元，較2020年減少1,032億元，年減約8％。其中新北與桃園舊市區新供給少之又少，新建案高度集中在新重劃區，預料長久以往，將使城市軸心往新區移動。

根據住展統計，北台灣去年Q4推案量約3,371億元，比同年Q3季增約287億元，累計全年推案量達11,929億元，雖較2020年量縮，但仍超越2014年、成為史上推案量第三大的年度，案量優於原先預期的衰退10％～15％。

住展雜誌研發長何世昌表示，2021年新建案市場推案量縮的原因，除了政府打房挫低部份建商推案意願外，營造市場缺工、營造成本飆漲，還有建照塞車、預售屋買賣契約備查新制等因素，導致新建案公開釋出銷售的步調放緩。

北台灣以大台北地區推案量縮幅度較高，台北市2021年推案量僅約2,804億元，較2020年減少361億元、年減幅約11.4％。

北市量縮幅度最劇烈的是士林區，案量年減逾350億元、年減幅逼近七成。

新北市2021年推案量約4,483億元，較2020年少了700多億元、年減幅約14％；推案量減幅最高的是樹林區，年減幅逾8成，土城案量年減65%五居次。

新北市去年推案量前五大行政區，依序分別為新店、板橋、林口、三重、新莊，五個行政區推案動能來自於重劃區，案量總合約2,802億元，占新北市2021年全年總量約63%，顯示新北市案量分布極不均衡，大多數舊市區缺乏供給，想買新房子只能輾轉至重劃區。

桃園狀況與新北相當類似，桃園2021年推案量前五大行政區依序為中壢、桃園、大園、龜山、八德，五個區域案量總和約2,369億元，占桃園全年總案量約78%。

何世昌分析，新北市與桃園市的新建案高度集中在新重劃區，而舊市區新供給少之又少，在這種趨勢引導之下，當地買得起新房子的民眾、或者外地客大量轉向新重劃區購屋，長久以往將使得城市軸心往新區移動，新重劃區發展量能強勁。

何世昌表示，2021年不少大型指標案延推、且核發建照量仍處於高峰，預估北台灣全年案量有機會突破1.3兆元以上。雖然2022年正逢選舉年，政治與政策面動盪加劇，但打房戰術上打打鬧鬧難以彌補戰略上的錯誤，預料今年多頭格局不變。 資料來源／住展雜誌 資料來源／住展雜誌

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