打房、缺工料漲夾殺 去年北台灣推案量仍為史上第三高

據住展雜誌統計，北台灣去(2021)年Q4新成屋、預售屋推案量約3,371.8億元，比同年Q3季增約287億元、季增幅約9.3％；若與去年相比，則年減約111億元、年減幅約3.2％。北台灣2021年全年累計推案量則來到11,929億元，較前(2020)年減少約1,032億元，年減幅約8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，即使2021年推案量縮，但仍超越2014年、成為史上推案量第三大的年度，案量優於原先預期的衰退10％～15％，主要原因是受到房價上漲，不少建案總銷金額膨脹推高整體案量。

2021年新建案市場推案量縮的原因，除了政府打房挫低部份建商推案意願外，營造市場缺工、營造成本飆漲，還有建照塞車、預售屋買賣契約備查新制等因素，導致新建案公開釋出銷售的步調放緩。

北台灣以大台北地區推案量縮幅度較高，台北市2021年推案量僅約2,804億元，較2020年減少361億元、年減幅約11.4％。

北市量縮幅度最劇烈的是士林區，案量年減逾350億元、年減幅逼近七成。而推案量最少的則是內湖區，全年案量僅約60億元，創下近20餘年來低點，缺貨情況最為嚴重，買盤不僅流向中古屋，更外溢至汐止、南港等地，推升兩地住宅需求與房價。

新北市2021年推案量約4,483億元，較2020年少了7百多億元、年減幅約14.6％；推案量減幅最高的是樹林區，年減幅逾八成，土城案量年減六成五居次。

新北市去年推案量前五大行政區，依序分別為新店、板橋、林口、三重、新莊，這五個行政區推案動能來自於重劃區，而五個行政區案量總合約2,802億元，占新北市2021年全年總量約六成三，顯示新北市案量分布極不均衡，大多數舊市區缺乏供給，想買新房子只能輾轉至重劃區。

桃園狀況與新北相當類似，桃園2021年推案量前五大行政區依序為中壢、桃園、大園、龜山、八德，上述五個區域案量總和約2,369億元，占桃園全年總案量約七成八。

何世昌分析，新北市與桃園市的新建案高度集中在新重劃區，而舊市區新供給少之又少，在這種趨勢引導之下，當地買得起新房子的民眾、或者外地客大量轉向新重劃區購屋，長久以往將使得城市軸心往新區移動，新重劃區發展量能依然強勁。

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