郊區屋賣市區價格 顏炳立：完工就是夢醒時分

戴德梁行總經理發表最新市場觀點指出， 去年房地產市場挾持著疫後通貨膨脹，物價上漲，低利率，幾乎到了群魔亂舞階段，蛋殼區賣蛋白區的房價，蛋白區又再賣蛋黃區的房價，各地區呈現郊區房子賣市中心中古屋的房價。

對此亂象，他表示，若是投資只有用七個字形容：「㇐場遊戲㇐場夢」，完工就是「夢醒時分」，交屋就變成「心中永遠的痛」；若是自用型則是⾧相左右，要等待房價上漲，也是七個字：「㇐點機會都沒有」，市場的炒作亂源正加速進行。

展望2022年，顏炳立表示，房地產市場將是虎嘯市場，只剩貓聲。在利多的環境條件下，仍可樂觀看待，但市場主流熱度來源仍然以土地及自用剛性產品、少數避險、抗通膨的資金買盤為主。

蛋白產品會再熱，若是疫情趨緩可控制，不危及生命，各類產品將開始有自用、避險、投資、抗通膨的買盤介入，雖有動能，但主力剛性自用型的產品，將會到達滿足點後買氣逐漸趨緩。

2022年房地產市場的靈魂是土地，靈魂活躍，房價穩，房市樂觀，但在政府打房且全力斷金流情況下，買氣將收斂不再熱。

顏炳立表示，今年土地及房子皆會有潛在的需求，土地有量的城市，房市繼續看好，價、量、買氣皆會有 10%以上的增漲。Q1土地市場交易仍樂觀，六都地段好、面積大的商住土地量縮，價、買氣皆穩健收斂，創高幅度變緩。

物流、倉儲需求仍強勁，地價緩漲，量縮續熱。六都辦公市場再創新量、新價、新高，將是下㇐波的自用企業買盤，不過店面市場價不降，買不追，依舊無量，買氣不起，仍在復健中，豪宅市場則仍是帶刺的玫瑰、孤芳自賞、以及有錢人的收藏品，買氣有，但收斂。

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