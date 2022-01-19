抗菌商機夯 室內設計師斜槓經營多功能環保燈具受矚目

歷經2年新冠疫情震盪，民眾對居家環境的抗菌衛生要求更升級。而從服務客戶的經驗中嗅到新商機，室內設計師出身的卓裕文，找到在日本正夯、且已大量運用在公共空間的多功能抗菌燈具「aiSave抗菌照明燈」，正式引進台灣市場。卓裕文強調，這項產品其實是國人研發、MIT的外銷燈具，堪稱「台灣之光」，也讓他更具信心，直接斜槓創業、大力推廣。

時值農曆春節逼近，加上新冠變異株讓疫情轉向緊張，卓裕文建議民眾在遵循防疫規則的同時，不妨採用可事半功倍的抗菌設備，使居家生活更安心。

逢甲大學土木工程學系畢的郡翔科技總經理卓裕文，從事室內設計裝修業已20多年，由於服務專業、態度又親切，與屋主多半成為好友，早在顧客圈贏得好口碑。也因為他在乎客戶的需求，從中發現國人日漸重視健康，對裝修材料也有更高規要求，由以前的高甲醛、低甲醛，到今天的無甲醛商品；連油漆也講究環保、甚至有能除甲醛的油漆。

而疫情初始之際，他思考，如果有商品能有效且持續針對居家環境消毒，無副作用且不占空間，應該可使居家生活品質更升級。於是，卓裕文展開抗菌產品的「尋覓之旅」，結果發現，市售商品林林總總，但往往美中不足。像是紫外線燈會傷害人體，空間中有人、就不能直接使用；酒精、次氯酸水揮發後，也無法「持續」對環境消毒。

因緣際會，他去年終於找到一組日本正夯的多功能抗菌燈具，是在光照基礎上，結合光觸媒與銀離子技術，可產生遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的Ra85高演色特性，對環境中動植物也非常友善。由於效果好、發展迅速，不僅有傳統的直管燈、球燈、格柵燈與崁燈等燈型；現階段並已普遍運用於日本新幹線、學校、商務酒店、工廠、超商及安養院中，大受好評。

卓裕文透露，他進一步追蹤下竟發現，這系列在日本市場火紅的「aiSave抗菌照明燈」，事實上是擁有電機工程專長的台灣人余宜璋，於2017年間與日方共同研究實驗光觸媒抗菌粉末的應用，與學習二氧化鈦相關技術及應用後，再經過多次測試、改良後成功研發。

考量日本市場對抗菌機能的重視，因此該照明燈具是在台灣製造後外銷日本，於2019年第3季進入熱賣，堪稱「台灣之光」。而日本奈良縣立醫科大學醫學部進行的實驗，除證明aisave抗菌燈能有效抑菌，對於臭味、煙味也能有效抑制；國內民眾最擔心的裝潢後空間甲醛，更能有效去除。加上產品具低發熱、可長效使用，並節省40%至80%電費、與減少二氧化碳的排放，可說是新時代的創新環保產物。

卓裕文在多次試用燈具後，認定真正好用，決定斜槓創業設立郡翔科技，大力推廣。他提到，「aiSave抗菌照明燈」從外銷市場轉回內銷後，已陸續在醫療科技展、國際建築室內設計建材展中嶄露頭角，引起不少重視環境衛生的單位、建商與室內設計師注目，有意整批納入空間規劃或建案安裝中；部分食品廠與校園，也開始評估換用的可行性。更因該系列燈具保用4萬小時，以單顆燈泡計算，平均1天花費不到1元，成本低且耐用、又不占空間，許多精打細算的家庭主婦也趨之若鶩。

年關將近、國內除舊佈新商機大，加上目前疫情充滿不確定性，國人更需注重環境衛生消毒。為讓消費市場更有信心，卓裕文在提出日方多項檢驗報告徵信的同時，更直球對壘、推出業界首見「7天試用、無效退押」的服務。民眾只要預付押金、即可把燈具帶回家試用；7天後如果無感，直接無條件退押。

卓裕文強調，疫情期間，民眾務必要勤洗手、做好各項防疫措施；也希望讓民眾透過實際感受效果，把這項對環境友善的抗菌好物推薦給國人，真正享受MIT的好處。 抗菌燈具有不刺眼、不閃爍的Ra85高演色特性，對環境中動植物也非常友善。記者宋健生/攝影

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