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要350給500 永恆天詩捐贈500床毛毯給花蓮原民部落

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰(右一)頒發感謝狀給永恆天詩企業。圖／永恆天詩企業提供
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰(右一)頒發感謝狀給永恆天詩企業。圖／永恆天詩企業提供

農曆春節即將來臨，知名直播主林揚竣獲悉花蓮原住民部落的獨居老人弱勢家庭兒童，亟需毛毯度過寒冬，立即購置500床毛毯於今(19)日送抵當地，並致贈100萬元春節加菜金給需要幫助的家庭。

長期援助花蓮原住民部落獨居老人與貧困家庭的「小太陽關懷協會」，日前在臉書向各界提出募捐，希望能募集350床毛毯給弱勢族群度過寒冬，知名直播主，身兼永恆天詩企業董事長的林揚竣在得知這項消息後，立即採購、並增添至500床毛毯，親自押車從台中送到花蓮小太陽關懷協會。

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰在頒發感謝狀給林揚竣後表示，她十分感謝企業界願意幫助鄉內部落的貧困家庭，也肯定協會對貧困家庭兒童的照顧。

林揚竣則表示，台灣此刻正面臨新一波Omicron疫情肆虐，在全台投入抗疫之際，對偏鄉地區部落和弱勢家庭的援助與關懷，各界也不能因此忽略。

他指出，從臉書得知「小太陽關懷協會」為籌措原住民部落獨居老人及弱勢家庭兒童的毛毯募集活動，秉於企業回饋社會的職責，立即緊急連絡廠商在2天內購得500床毛毯，期盼有需要的人能在冷咧刺骨寒冬獲得來自社會的溫暖。

林揚竣的夫人甯皓筠也勉勵現場小朋友，她說，人生非一帆風順，有晴有雨，遇到挫敗時記得給自己掌聲，抬頭挺胸做最真實的自己。

林揚竣除了捐贈毛毯和加菜金，也率領旗下直播主，為花蓮縣秀林鄉手工藝品與農產品進行義賣直播，以協助秀林鄉民將辛苦創作的手工藝品與栽種的農產品，能藉此讓更多人接觸。

永恆天詩企業董事長林揚竣(左)購置500床毛毯送抵小太陽關懷協會。圖／永恆天詩企業提供
永恆天詩企業董事長林揚竣(左)購置500床毛毯送抵小太陽關懷協會。圖／永恆天詩企業提供

獨居老人 弱勢家庭 偏鄉

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