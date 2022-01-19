中部企業送愛心到人間23年不間斷 今年送出近千萬禮物

連續舉辦23年的「送愛心到人間」大型愛心公益活動，因疫情來襲緊急取消千人團圓圍爐，今(19)日在精湛建設廣場舉辦捐贈儀式，一口氣送出交通車、休旅車、Gogoro機車及數百台電腦、電器、輔具等物品，捐贈物資總金額近千萬元。

此次共有10個社福單位受惠，包括家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、瑪利亞社會福利基金會、伊甸基金會、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、私立惠明盲校、中華存善慢飛天使關懷協會等。

病毒未停歇擾亂正常生活，去年與今年防疫警戒無法宴請孩童們團圓聚餐，但「送愛心到人間」活動創辦人精湛建設總經理陳志聲，對孩子們的關心承諾從不間斷。

這項公益活動，因為一句在民國88年對慢飛天使小朋友的承諾，從23年前的一個人，後來不斷加入精湛協力廠商及陳志聲好友們相挺，直到6年前行動菩薩助學協會加入共同主辦，至今已超過數百個單位及個人陸續加入愛心行列。

陳志聲強調，他與業界好友持續攜手傳愛，讓這些孩子感受到對他們的愛一直都在，不因疫情打折。以今年為例，就有36家主辦單位與近80家協辦單位參與，捐贈物資總金額近千萬元。

今天的活動，在小朋友可愛的稚音說出：「活動開始」，以及主持人陳志聲變裝為玩具總動員胡迪警長帶領下，正式揭開捐贈儀式。

活動中，首先表揚16位長期服務的年度最佳志工，感謝他們長期對孩童的無私付出與關懷，不離不棄協助孩子們學習成長，同時減輕家長們的壓力。

活動主協辦單位捐出的款項，也為每個社福團體添購實際所需設備，在爆破氣球升起禮物單時獲得歡呼連連。

每年令人期待的神祕加碼禮，則由各社福單位自行捕獲魚隻氣球，象徵「給魚吃，不如教他如何捕魚」，期望孩子們能健康成長融入社會，將來也能有一技之長。

今年神秘加碼禮在歡樂聲中，共送出5部汽車、4部Gogoro電動機車及60吋電視等禮物。最後還有隱藏版驚喜禮：一部送給瑪利亞社會福利基金會的七人座休旅車，將活動帶入最高潮。

主協辦單位也為每一位孩童準備了紅包，以及糖果、餅乾、毛毯等滿滿禮物袋，另外還抽出50份超值驚喜禮盒給小朋友們。這些禮物都將由專人送達各個社福單位，讓孩童提早過年，感受濃濃的愛與溫暖。

今年延續支持這份送愛心到人間的36家共同主辦企業、單位及個人，包含：台灣行動菩薩助學協會、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、禾安投資開發、仁邑投資開發、精銳建設、恒昱資本、精湛建設、龍寶建設、麗明營造。

國際蘭馨交流協會中華民國總會、勝群金屬、寶成國際集團、壕錀企業、磐興建設、寶輝建設、寶宇興、LARGAN、宏全國際、統立工程、明躍國際健康科技、中揚光電、欣向美牙醫診所、美加健康醫美集團、蕙禮公司、

以及創泰投資、秋雨物流、長堤貿易、亞洲富泉財匯、九陽法律事務所、鼎金國際貿易、築跡建築師事務所、匯恆機械實業、台昌彩藝工業、卓伯源、簡森垣、何家誠等。

陳志聲表示，歷年來送出的各單位需求及交通車，其總額早已超過1億元，在疫情期間，這些設備也發揮功效，讓孩童的學習不停歇。

目前，全球疫情仍持續延燒，不少社福團體募資不易，甚至因此陷入財務及營運危機，急需外界伸出援手。陳志聲也呼籲社會各界多多給予支持關懷，以實際行動投遞溫暖，協助他們度過疫情寒冬。 主持人陳志聲(中)變裝為玩具總動員胡迪警長，為捐贈儀式揭開序幕。記者宋健生/攝影 現場也表揚16位長期服務的年度最佳志工，感謝他們對孩童的無私付出與關懷。記者宋健生/攝影

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