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因兩件事協調未果 高鐵泛官股董事與交通部槓上

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司槓上交通部，上演「下屬」卯上「上司」的戲碼。圖/台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司槓上交通部，上演「下屬」卯上「上司」的戲碼。圖/台灣高鐵公司提供

對於高鐵票價交叉補貼與平穩基金專戶的金額用途有不同意見，經私下協調未果後，今（19）日台灣高鐵公司（2633）舉行董事會，高鐵公司與大股東交通部再度交鋒，因仍各持己見毫無交集，最後董事會決議請高鐵經營團隊詳加研究並與主管機關協調，後續雙方會如何出招，引人關注。

據指出，台灣高鐵公司董事長江耀宗為航發會法人代表，而航發會是交通部所屬的財團法人，航發會董事長和董事都是交通部指派，江耀宗出任航發會的高鐵公司法人代表並擔任高鐵公司董事長，均經交通部同意，這次江耀宗態度強硬地與交通部槓上，上演一齣「下屬」卯上「上司」的戲碼，不單讓人大感意外，也大開眼界。

據了解，2015年高鐵爆發財務危機，交通部推動高鐵財務改善方案，要求原股東減資，然後由交通部和泛官股參與增資，經減增資後，交通部持股高達43%，加上航發會、國發基金、中鋼（2002）、台糖、兆豐銀等泛官股單位，泛官股股權高達58.86%，不僅一舉奪下高鐵經營權，也讓高鐵從純民營公司轉變為公股公營的上市公司。

在高鐵財改案後，交通部與高鐵公司新訂合約，攸關高鐵票價的基本費率計算，納入「法定優待票差額交叉補貼因子C1」，即高鐵推出老人、兒童等半價優惠成本可交叉補貼，另「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價調節因子C2」，也同樣納入基本費率公式計算。

近來高鐵公司向交通部提出包括航空聯票、海外行銷票、會員點數兌換、假期團體票等成本，也希望納入C2，但遭交通部駁回，高鐵不服，打算提列合約爭議。

另外，財改後雙方訂定將超額盈餘回饋政府的「平穩機制專戶」，只要當年度獲利逾40億元，即須按比例提撥至該專戶，累積逾100億元，超額部分交通部動支事由包括「票價優待或調降票價」、「辦理台灣南北高速鐵路相關建設」及「配合政府政策」等三項，而交通部以政策需要提取超額盈餘，高鐵公司表示有意見，認為該款項應該要用在高鐵上，而非籠統地說配合政府政策，就任由政府自行花用。

兩項爭議雙方雖曾私下協調，但各持己見，高鐵公司認為既然私下協調不成，就應依合約規定，組「合約爭議協調委員會」來處理，但交通部認為這兩項均為主管機關的行政裁量權，不屬於合約爭議範圍，拒絕成立，為此，雙方今日在董事會中再度槓上。

據了解，有董事認為既然有爭議，就應協調，不需立即成立合約爭議協調委員會，何況兩造的身分是官股和泛官股，可以說是「自家人」，現在自家人網內互打，會讓外界認為高鐵在內鬥，何況還是「下屬」卯上「上司」，觀感相當不好，因此，決議請高鐵經營團隊詳加研究並與主管機關協調。

交通部 票價

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