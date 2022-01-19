漲不上去了？北市房價天花板 專家：今年繼續南強於北

風水輪流轉，北市過去一直是房市火車頭，不過去年買賣移轉棟數，六都除台北市外，其餘五都均呈現價量俱揚走勢。專家分析，預估今年仍將延續南強於北的態勢，有題材的地區，交易量仍會向上拉高，但高房價區域交易量則難以拉升，甚至會出現買盤溢流至周邊區域的現象。

中信房屋以去年第三季與前年同期內政部住宅價格指數相比，六都房價均呈現正成長，其中以台南市住宅價格指數年增率最高，台中市則緊追在後，漲幅分別為11.3%及10.2%，而房價位階較高的台北市和新北市也分別有6%及5.5%的成長，位居第5及第6名。

交易量方面，整體表現依然不俗，冠亞軍分別由高雄市和台南市包辦，成長幅度各為18%及16.1%，不過唯獨台北市落入負成長，較前年微減0.9%。

綜觀六都表現，台南市分別拿下價量第一與第二，表現最為出色。台北市則恰好完全相反，分別拿下倒數第二及倒數第一，表現相對疲弱高雄、台南、台中、桃園、新北均落於「價量俱揚」的第一象限，僅台北市落在「價漲量縮」的第四象限，距價量俱揚僅一步之遙。

張漢超分析，六都價量南強北弱，主要原因在於南部地區有開發利多加持、且因房價位階相對中北部低，入手容易且具投資增值空間，因此不論是台南還是高雄，都令自住及投資型買方積極搶進。反觀北部地區雖有基本盤支撐，不過價量位階偏高，買方追價意願偏弱，再加上政策因素削減投資型買方入市意願，使得北部房地產交易量成長趨緩。

張漢超表示，房市受物價及通膨影響，缺工因疫情問題也難以大幅改善，在人力成本居高不下的現況下，房價欲回不易，另，由於央行持續關注資金動向，對不動產相關貸款條件仍維持緊縮，房地產投資面難有發揮空間。

隨著全球貨幣寬鬆落日，國內升息步調也將於下半年跟上國際，可預期消費者購屋決策，屆時可能產生短期性的觀望，不過隨著時間拉長，干擾將會逐漸淡化。

整體而言，今年房地產市場隨著國內經濟持續成長，房地產價量依然有表現的空間，基本上將是價穩量微增的格局。 中信房屋以去年第三季與前年同期內政部住宅價格指數相比，六都房價均呈現正成長。資料來源／中信房屋

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