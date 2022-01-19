新光三越今年營收上看830億 吳昕陽對百貨市場有信心

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽不畏疫情，今年逆勢喊出高業績目標，營收上看830億元，年增近5%，挑戰歷史新高，不但將全台大改裝41個項目，還將開出兩個大店，一是本月26日開幕，位於高雄草衙道，新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，再來是12月東區diamond towers鑽石塔。

吳昕陽今（19）日表示，疫情嚴峻挑戰下，去（2021）年營收797.5億元，和前年相比負成長1.35%，不過，他對今年百貨市場很有信心，雖然疫情仍有變化，但若從疫苗施打率來看，國人對於疫情的看法，會比去年成熟許多，面對疫情的態度也不一樣了。

而且無法出國，消費仍會留在國內，因此今年訂下高目標830億元，和去年相比成長近5%。

他表示，新光三越今年全台將有41個大小改裝項目，其中大的項目有11個，將整層樓「打掉重練」，包括近期甫開幕的台中中港店的三樓和四樓。

另外，重頭戲則是今年將開出兩家大店。一是位於高雄草衙道，改為Outlet商場的「SKM Park」，他表示，該店花了不少品牌力量，募集廠商進來，也會是全台「最有娛樂功能」的購物中心。原有的電影院、打擊場和保齡球館等娛樂設施都會留著，希望能帶更多不同客人進來，預計1月26日開幕。

第二個據點，則是位在東區的diamond towers鑽石塔，新光三越主管表示，會進駐東區，是因為對新光三越而言，信義區已有四家店，加上在忠孝東路上的東區，內部視為「大東區」商圈，希望「頭跟尾」都要插旗，將會是信義區四店精華的濃縮版，招商目前已經超過九成。

該主管表示，若有與隔壁SOGO復興館一樣的精品品牌，也會是全新概念店，或是販售特殊商品；亦有從未進入台灣的品牌，以及新型生活型態和休閒潮流商品。

吳昕陽也指出，今年電商一定會大成長，因為「該練的功都練完了」，系統已經成熟，從春節禮品預購，輔以APP和專櫃人員的熟客系統連結，業績比去年同期成長一倍，就能看出電商效果。

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