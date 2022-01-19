疫情持續 企業領袖將健康威脅視為首要風險

資誠聯合會計師事務所所（PwC Taiwan）今天發布「2022台灣企業領袖調查報告：成功企業新定義」，調查發現，近八成國內企業領袖看好今年全球經濟成長率將持續提升，創2012年調查以來的新高。然而，由於COVID-19新型變異株持續肆虐全球，「健康威脅」仍列為台灣企業的首要風險。

資誠所長周建宏指出，儘管去年台灣經濟表現亮眼，但外在威脅與風險隨侍在側，且變動速度超乎預期，當變動成為一種新常態，需要新思維、新戰略以戰勝挑戰。

這項調查指出，79%受訪企業看好2022年全球經濟成長率將提升，較2021年的56%增加23個百分點。細看個別產業，各產業對今年的前景預估均屬樂觀，其中又以消費民生產業（85%）、以及科技、媒體與電信產業（84%）最具信心。

PwC全球聯盟組織同時針對全球89個國家、4446位企業領袖進行第25屆全球企業領袖調查，全球有77%的受訪者樂觀看待今年全球經濟成長，與去年的76%相當。依個別國家來看，受到通貨膨脹、房地產泡沫、供應鏈中斷以及勞動力短缺等多重因素影響，中國大陸及美國企業領袖預估全球經濟成長提升的比率，分別較去年下降9個和18個百分點；日本、英國企業領袖的樂觀程度雖較去年提升，但幅度不及臺灣。

至於台灣企業領袖面臨的前五大威脅分別為健康威脅（35%）、地緣政治衝突（33%）、氣候變遷（30%）、網路威脅（21%）以及總體經濟的不穩定性（21%）。值得注意的是，儘管「總體經濟的不穩定性」未擠進前三大威脅，但通膨、匯率以及運費高漲等經濟不確定因素，都是影響臺灣企業未來營運的關鍵因子。

就全球調查結果而言，有近半數的全球企業擔憂網路威脅及健康威脅，其次為總體經濟的不穩定性、氣候變遷，地緣政治衝突的排名僅高於社會不公，排名全球企業眼中的第五大威脅。

從個別國家來看，多數亞洲國家仍將疫情及變種病毒的擴散視為首要不可測的風險，包括台灣、中國大陸、日本的企業領袖均將「健康威脅」視為首要風險；但歐美國家則將更多焦點放在網路威脅以及氣候變遷等議題，如38%德國企業領袖對於氣候變遷所帶來的各種政策法規、市場、科技和商譽風險感到極度憂心。

而隨著氣候變遷成為全球永續發展的重大威脅，減碳無疑是近年最熱門的話題。有9%國內受訪企業表示已做出淨零排放承諾，儘管相對其他國家或全球仍有差距，但也有66%的台灣企業表示正往淨零排放之路努力，顯示減碳已成多數企業的共識。

經過COVID-19疫情以及一連串變革的洗禮，企業「敏捷性」成為新時代企業管理的核心概念，「信任」也比以往任何時候更加重要。周建宏說，「敏捷性」及「信任」為未來成功企業的關鍵，企業不僅要跟利害關係人充分溝通企業使命、願景、策略目標與績效，更要建立起一套可信賴的制度、流程及系統，以客觀衡量、管理及與利害關係人溝通各項策略目標與績效；並由第三方單位的確信企業所揭露的財務及非財務資訊，以提高資訊的公信力。對所有企業來說，「建立信任」是一場需要持續的耐力賽，然而，一旦獲取利害關係人信任，企業所獲得的回饋將遠超過財務價值。

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