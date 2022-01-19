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村田福井武生廠部分產線停工 集邦：出貨暫無礙

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce統計，村田製作所（Murata）主要生產據點及產能占比分別為日本56%、中國大陸36%、新加坡3%、菲律賓5%，近日旗下村田福井武生廠面臨員工群聚染疫，由於已事先強化生產分流管理與預先施行防疫措施，僅部分類別產能降載或是停工，並未造成全廠停止生產。

TrendForce表示，武生廠產能占全公司20.7%，主要生產高階消費規格MLCC，目前部分品項減產或停工，將影響伺服器、高階智慧型手機等產品供貨，所幸現階段廠內仍有4至6週庫存，短期應不至造成市場供貨緊張。

此外，來自中國大陸國家衛生健康委員會1月17日公布資料，1月16日0至24時新增確診病例達163例，其中天津有80例、廣東有9例，分別隸屬三星（SEMCO）、太誘（TAIYO）、華新科技（WALSIN）、風華高科（FENGHUA）、微容科技（VIIYONG）等供應商的生產據點。將再度考驗MLCC供應商的運營與風險管理，分散生產據點與相互產能支援，已成為各供應商2至3年內重要戰略規劃。

值得注意的是，中國大陸天津近期疫情升溫，位處天津經濟技術開發區內的三星，目前廠內生產運作正常，由於冬奧開幕在即，疫情管控不鬆懈，三星為避免員工居住區域因確診管制而無法回廠，已啟動部分產線員工短期駐廠，韓籍幹部更是駐紮廠內，隨時緊急應變。

另外， MLCC東南亞生產重鎮之一的菲律賓，今年1月起確診人數同樣暴增，目前於該區域有設廠的村田、三星目前未傳出疫情影響，TrendForce表示，後續將持續關注。

三星 疫情 智慧型手機

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