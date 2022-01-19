撼訊攜手雅諾飛國際 自行車送愛心至台中

為培育基層自由車運動人材，自由車功率器專業製造商雅諾飛與撼訊（6150）共同贊助大甲國中自由車隊全隊教練及選手自由車功率器設備，透過臺北市單車運動協會籌辦的「送愛到大甲公益活動」公益車隊，於1月16日清晨自台北騎乘南下，將雅諾飛國際、撼訊科技及其他企業共同募集贊助的自由車器材設備於傍晚送達致贈臺中大甲國中自由車隊。藉由科學化數據與監控的方式，讓選手在訓練上事半功倍。

此活動全程165公里，公益自行車隊由久輪自由車隊領銜，清晨6時自台北內湖區碧湖國小出發，包括久輪自由車隊、AROFLY雅諾飛車隊、新竹市自由車隊均熱情參與，前總統馬英九也自新竹加入車隊行列，下午5時將所有募資裝備送達大甲國中，並由馬前總統為贊助企業頒獎，感謝企業愛心奉獻。

主辦單位表示，臺中市大甲國中為我國自由車好手孕育搖籃，雖裝備及訓練器材遠不及城市校隊，但歷年全國性賽事卻能憑藉著年輕選手的努力，成為奪冠的常客，更是多位台灣自由車國手的啟蒙車隊。

「送愛到大甲公益活動」企業贊助頒獎儀式，包括前總統馬英九、臺中副市長陳子敬、運動局競技運動科長林宜萱、臺北市單車運動協會理事長陳昱廷、台北市議員李明賢、雅諾飛國際董事長暨撼訊科技董事吳品盛、大甲國中自由車隊、久輪自由車隊、AROFLY雅諾飛車隊、新竹市自由車隊均到場見證，臺中市副市長陳子敬也代表市長盧秀燕前往學校致意，感謝企業愛心贊助與教練辛勞。 雅諾飛國際與撼訊科技提供大甲國中全套自行車碼表、功率計與心跳帶。圖／撼訊提供

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