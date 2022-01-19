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縮水了！疫情嚴重影響營收 高鐵今年年終1.8個月

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

去年受到疫情影響，台灣高鐵公司仍發出2個月基本薪的年終，再額外發放每人1萬2000元。知情人士向本報指出，高鐵稍早宣布，今年年終為1.8個月，原因為疫情嚴重影響營收。消息一出，也讓員工一片錯愕。

對此，台灣高鐵公司說，年終獎金發給，係依照「薪資給付辦法」，綜合考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素，於年度終了時以專案方式核定。

高鐵說，2021年受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，全年度累計營收較2020年減少22.76%。評估未來高鐵公司營運狀況仍將受COVID-19新變異株Omicron等影響，存有一定程度經營風險，惟為感謝及肯定同仁的貢獻與努力，經董事長積極爭取，董事會同意核予2021年度年終獎金為「個人基本薪資1.8個月」，預計1月21日匯入同仁帳戶。

疫情 年終獎金

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