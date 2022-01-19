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NCC年前審查通過 鏡電視成近十年首家准設新聞台

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
NCC今天終於將鏡電視案排入委員會審議，並在諸多附加條款下通過該申請案，成為近十年首家准設的新聞台。圖／聯合報系資料照片
NCC今天終於將鏡電視案排入委員會審議，並在諸多附加條款下通過該申請案，成為近十年首家准設的新聞台。圖／聯合報系資料照片

申設逾兩年、風波不斷的鏡電視新聞台，原已在去年九月通過國家通訊傳播委員會（NCC）外部初審，但去年底府院黨全力拚公投，今年初又有立委補選與罷免案，鏡電視案暫遭擱置。度過政治紛擾，NCC今天終於將鏡電視案排入委員會審議，並在諸多附加條款下通過該申請案，成為近十年首家准設的新聞台。

NCC已近十年沒有准設新聞台，目前主要有鏡電視與台數科兩大新申請案，誰先拿到執照，別具意義，其中又以鏡電視政商實力最雄厚、聲勢最浩大。

前《壹週刊》社長裴偉籌辦《鏡週刊》後，2019年底向NCC申設「鏡電視新聞台」，卻持續卡關，歷經多次補件後，去年5月鏡電視改變策略，不僅向NCC送出新版營運計畫，堪稱「民間公視」，原董事長裴偉也請辭以示切割，換上出身高雄陳家、曾任立委、大眾銀行董事長的陳建平擔任新董座。

鏡電視自稱「民間版的公共電視」，內容涵蓋環保、醫療、新住民、運動、藝文等議題，風格走向與兄弟媒體《鏡週刊》完全迥異，也終於在今天闖關成功。

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