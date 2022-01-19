節前爆量 「Tasker找師傅」水電、居家修繕、清潔倍增

去年本土疫情重創全台下，房市買氣卻不受影響，國泰房地產公布的最新資料顯示，2021年第三季全國房價指數為4.05%(+++)，在房市交易熱度居高不下情況下，連帶使得室內裝修、水電工程、居家清潔等案量大幅成長。Tasker出任務旗下專業水電、修繕、清潔服務「Tasker找師傅」站內數據顯示，自去年10月起到現在，水電維修、居家修繕及居家清潔三類案件量，相較第三季成長20.7%，較去年同期更是翻倍成長達2.7倍。

但是隨著春節腳步接近，舊屋翻新整理或除舊佈新需求也開始出現，其中又以水龍頭、燈具更換及居家清潔為大宗，不過缺工影響，平均需等待5至7天才能找到師傅。

518熊班亦觀察到站上「營建規劃/施作」類職缺包含營建工程、室內裝修到水電工程、木漆工等中下游產業，2021第四季職缺數較本土疫情期間(5-8月)成長近2成，平均薪資待遇落在33K至35K之間，更有部分職缺薪資上看50K，可見技術導向的藍領人才市場長期供不應求，不少工班不惜祭出高薪來搶人才。

往年第四季本就為傳統購屋旺季，加上疫情趨緩帶動房市重返熱絡態勢，Tasker出任務旗下專業水電、修繕、清潔服務「Tasker找師傅」站內數據顯示，自去年10月起水電維修和居家修繕需求率先反彈、11月居家清潔也開始回升，此三類案件量相較第三季成長20.7%，較去年同期更是翻倍成長達2.7倍之多。

春節將近，除新屋裝修的需求外，舊屋翻新整理或除舊佈新需求也開始出現，其中又以水龍頭、燈具更換及居家清潔為大宗，然而缺工影響平均需等待5至7天才能找到師傅。為解決年前大量需求，Tasker找師傅LINE@可以利用LINE進行發案、與師傅聯繫，保證3分鐘內即可收到專業師傅訊息回覆，且即日起凡使用LINE@叫修水電維修、居家修繕/清潔等服務，若未於3分鐘內收到回覆，立即就送7-11購物金NT$100。

年前是居家裝修旺季，這段時間許多工種的師傅檔期可能早已排滿，再加上有些裝修案件完工日會落在前一年的12月底或1月初，因此年前要再接新案，就必須等到年後才有可能完工。對於計畫於年前裝修住家的消費者，Tasker找師傅提醒一定要注意兩大重點：

1. 提早3-4個月安排：年前施工往往銜接冬季，有些需要靜置乾燥的工程如泥作或油漆，就需要盡量在好天氣時進行，因此年前裝修的時程不能抓得太緊。因此若有房屋裝修計畫，並希望於年前交屋，最好在8-10月開始聯繫、媒合裝修團隊，前期討論也需要反覆確認，若施工期間真的發生問題，才有緩衝時間來避免工期延宕。」

2. 留意料件缺貨與漲價：想裝修就必須有物料，但年底庫存往往所剩無幾，從系統櫃、油漆、衛浴和廚房設備等都有可能缺料。對於供應商來說，再訂新貨也需要等待一段時間，因此年底這段時間往往是師傅們搶料的黃金時段；若下訂的物料是從海外進口，航運因為疫情的影響可能也會比平常還要費時，甚至有可能因為缺料而漲價。

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