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疫情來也不怕 新光三越今年業績挑戰830億元歷史新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。記者林海／攝影
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。記者林海／攝影

受疫情影響，百貨龍頭新光三越去年業績797.5億元，較2020年的807億元衰退1.35%，但新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，在去年有約3個月的三級警戒衝擊消費力道下，在第四季解封候急起直追，周年慶202億元也順利達標，僅有微幅衰退是可以接受的成績單，

新光三越今年的業績訂了要成長4%達830億元的高標準，而4%也是歷年來最高的成長幅度，在基期已經相當高的狀況下，挑戰不可謂不大。

吳昕陽表示，過去一年所有同仁都很努力的面對疫情，因此抱持著很感恩的心情，雖然目前疫情又出現起伏，但人氣、買氣都還在且消費者的微笑是新光三越的動力，也是同仁最大的安慰。

對於今年的計畫，新光三越表示，除了位於高雄、也是新光三越首家Outlet 「skm park」將在1月下旬試營運外，位於台北市東區的Diamond Towers也預計會在12月中開幕。

對於為何要在東區插旗，新光三越主管表示，與信義區相連，可以視為「大東區」的概念，因此頭尾都必須要有所布局，Diamond Towers可以做的更時髦，將信義新天地4館的精華濃縮在其中，雖然周邊有遠東SOGO、微風廣場等「鄰居」，但對招商極具信心，目前達成率超乎預期，更有首度來台的品牌。

新光三越

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