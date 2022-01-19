就是要當天龍人？ 北市熱門五社區三個是這種宅

永慶房屋統計網路物件點閱資料，2021年台北市及新北市熱門點閱社區前五名，台北市為大安區成功國宅、中山區大直美堤花園、文山區觀星台北以及大安區大安國宅、郵政新村。

新北市則由新店區的「美河市」奪下榜首，板橋區的「新巨蛋」第二，汐止區「瓏山林」 第三。板橋巨蛋，新店玉上園。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，透過分析點閱量高的熱門社區可以了解民眾購屋偏好、購屋條件以及總預算等資訊。

統計2021年民眾在網路物件點閱上顯示，台北市的熱門點閱社區屋齡都在20年以上，反映高房價下，民眾退求中古屋，而且希望擠進大安區，即使成功國宅、大安國宅及郵政新村屋齡都已超過35年，仍受購屋人青睞。

分析其原因，一方面是因為台北市發展的較早，可供建商推案的素地並不多，因此新屋的供給量較少；另一方面，在房價較高的條件下，民眾購屋時更重視性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，價格實惠吸引消費者的關注。

此外，陳金萍分析，台北市前五名的社區中有四個社區是國宅，包括成功國宅、大直美堤花園、大安國宅以及郵政新村。國宅因建設時間較早，多位於條件優異的地段，周遭生活機能完備，交通建設發達，價格也比周遭物件更親民，是民眾入住市中心的首選。

以大安區為例，三房物件的平均總價為3,705萬，而「成功國宅」、「大安國宅」及「郵政新村」同樣格局的物件卻只要2,000-3,000萬，不少民眾正是相中了低負擔的優點而選擇國宅社區。

新北市的熱門點閱社區，新店美河市連續兩年拿下榜首，板橋新巨蛋及巨蛋也是多次入榜的熱門社區。

陳金萍表示，新北市的熱門點閱社區呈現與台北市截然不同的購屋偏好。前五名的社區中，屋齡以10-15年居多，凸顯新北市購屋者對於偏好新古屋，分析其原因，除了新屋供給量較多以及房價負擔較低的因素外，青年購屋族占比較高也是可能的原因之一。

若從物件的格局及總價帶分析，也可以看出新北市購屋族群的組成相當多元化，從總價1,000萬以內的套房、1,000-1,600萬的兩房格局或是1500萬以上的三、四房物件都有，不論是單身族群、頂客族或是成員超過三人的家庭都能找到大小適合的住宅。

陳金萍分析，不少新北市的購屋民眾有通勤的需求，特別注重社區周邊的交通便利性。以上榜社區為例，有四個屬於捷運宅，其中，點閱量最高的美河市及新巨蛋分別是小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，巨蛋及玉上園距離周圍的捷運站也只要步行5-10分鐘的距離。 示意圖 記者游智文／攝影 資料來源／永慶房屋 資料來源／永慶房屋

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