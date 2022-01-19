直攻電動車核心 中信電池及儲能ETF成立

近兩年全球電動車銷售大幅提速，相關供應鏈營收進補，尤其電池為電動車供應鏈成本佔比最高的零組件，需求急增，供需告急下其毛利相對高於下游整車廠；中信投信看準電池「高毛利、高需求、高佔比」的三高特性，推出中信電池及儲能ETF（00902），掌握未來電動車成長的關鍵動能，於1月18日成立。

中信電池及儲能ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，由於電池供應鏈主要集中在日本、韓國、中國、美國、香港等區域，台股部分企業亦具成長潛力，中信電池及儲能ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，針對上述主要國家，篩選營收來源超過25%來自電池相關業務的龍頭企業。

指數於每年1月、4月、7月、10月進行調整，為分散風險，單一個股權重設有10%上限，且中國（上海交易所及深圳交易所）及香港（香港交易所）權重合計設立50%權重上限。台股雖有多間企業營運項目涉及電池，但由於電池相關業務占比未超過整體營收25%，或因市值不足10億美元，故目前納入指數的台股成分股僅一檔。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，根據最新Morgan Stanley全球電池團隊的研究報告，預計全球動力電池整體潛在市場有望從2020年的210億美元，成長到2030年約2400億美元，年複合成長率高達28%。未來十年隨電動車滲透率可望由2020年約3%，迅速提升至2030年約44%，電動車將成為電池成長的主要助攻力道；此外，未來隨綠能發展，儲能電池為長期需求看升的亮點。

由於中國掌握全球鋰、鈷、鎳、錳等電池關鍵原物料的多數開採權，因此目前全球電池市佔率以中國為大宗，意味中國為全球電池、電動車發展發展的關鍵。隨中國立下2060年碳中和目標，政策強力推行乾淨能源產業、電動車，佈局相關陸企將是追逐電動車浪潮不可輕忽的配置。