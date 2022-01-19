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唯一負成長！房市領頭羊不行了 換這都崛起

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台南房市示意圖。記者游智文／攝影
台南房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市過去長期是全台房市領頭羊，但近年表現明顯落後，房仲統計內政部房價指數與建物買賣移轉棟數，去年六都除台北市外，其餘五都均呈現價量俱揚走勢。

中信房屋以去年2021年第三季與前年同期內政部住宅價格指數相比，六都房價均呈現正成長，其中以台南市住宅價格指數年增11.3%最高，台中市10.2%居次，房價較高的台北市和新北市也分別有6%及5.5%的成長，位居第5及第6名。

交易量的部分，冠亞軍分別由高雄市和台南市包辦，成長幅度各為18%及16.1%。唯獨台北市落入負成長，較前年微減0.9%。

綜觀六都表現，台南市拿下價量第一與第二，表現最為出色。台北市則恰好完全相反，分別拿下倒數第二及倒數第一，表現相對疲弱。

中信房屋研展室副理張漢超表示，六都價量南強北弱，主要原因在於南部地區有開發利多加持、且因房價相對中北部低，入手容易且具投資增值空間，因此不論是台南還是高雄，自住及投資型買方均積極搶進。

反觀北部地區雖有基本盤支撐，不過價格偏高，買方追價意願弱，加上政策因素削減投資型買方入市意願，北部交易量成長趨緩。

張漢超表示，房市受物價及通膨影響，加上缺工因疫情問題難以大幅改善，人力成本居高不下，房價欲回不易。而由於央行持續關注資金動向，對不動產相關貸款條件仍維持緊縮，房地產投資面也難有發揮空間。

整體而言，今年房地產市場隨著國內經濟持續成長，房地產價量依然有表現的空間，基本上將是價穩量微增的格局。

至於區域房市，預估仍將延續去年南強於北的態勢。有題材的地區，交易量仍會向上拉高，但高房價區交易量則難以拉升，可能持續出現買盤溢流至周邊區域的現象。

房價 房地產

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