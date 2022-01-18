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擠下台北101 SOGO復興館成為北部單體百貨業績王

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
遠東SOGO百貨最強店鋪，絕對是走精品路線的復興館。記者何秀玲／攝影
遠東SOGO百貨最強店鋪，絕對是走精品路線的復興館。記者何秀玲／攝影

遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）最強店鋪，絕對是走精品路線的復興館莫屬。SOGO董事長黃晴雯表示，復興館去年業績大幅成長，擠下台北101，成為北部單體（僅一間之意）百貨業績王，疫情也讓精品業績持續強勢，假設未來邊境開放，既有品牌客群穩定，相信復興館依然可站穩腳步。

復興館擁有精品五大天王，包括Cartier（卡地亞）、LV、香奈兒、愛馬仕、GUCCI，年年推升復興館業績，前(2020)年爆發疫情，精品消費留在國內，讓復興館這兩年皆創下業績新高，去年業績更達148.6億元（未稅），成長10.3％，若含稅計算，則是156億元，創下歷史新高，擠下台北101，成為北部單體百貨第一名。

復興館為迎戰今年開幕的新光三越，復興館去年下半年動作頻頻，不但將擴大LV一樓營業面積，並把Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）從一樓搬至二樓，推出全新概念店，為了迎接「00後（2000年後出生者）」20歲以上年輕客群，Cartier8月重新改裝開幕，販售全系列商品，包括包款、香水、香氛蠟燭等。就是要穩坐台北市單體業績最大百貨的霸主地位。

復興館店長許淑賢表示，今年業績上看160億元，有望蟬聯北部最強百貨，因為疫情讓旗下精品持續強勢，讓「天王們」爭取更多貨品來到台灣，大搶貴婦生意，所以今年到貨量會更充足，超越去年。

疫情 SOGO 台北101

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