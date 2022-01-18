新創物流Pickupp過年不打烊 註冊送儲值金

進入春節送禮旺季，湧現的龐大物流需求，網路家庭（8044）策略投資的新創皮卡物流科技（Pickupp）推出「免出門專人到府取件、安心查」的急件快遞及隔日配送服務，加碼推出限時優惠，即日起註冊就送6,000元儲值金，不限金額下單即可使用優惠。藉由新服務的推出，滿足物流產業供需以及淡旺季供需不均的問題，一方面支持電商夥伴解決順利出貨的燃眉之急，另一方面也提高消費者的購物體驗。

每逢年節物流必塞車，疫情升溫更讓年前線上購物的熱度超越以往。 隨著民眾忙著在線上張羅年貨或是掌握年節優惠安排送禮及購物，電商業者也將面對運送需求遽增的挑戰，尤其是對於中小型電商來說，更是很大的營運壓力，Pickupp表示，今年過年不打烊，即日起至2月15日止新用戶註冊，並完成驗證後，於建立訂單時添加優惠碼欄位輸入折扣碼「6000元」立即獲得價值6,000元儲值金，體驗一鍵下單，讓電商夥伴順利解套物流痛點，在沒有後顧之憂地的搶攻年節商機。優惠有限制名額，數量有限送完為止。

Pickupp台灣總經理梁瀞文表示，近期新註冊用戶數量攀升，踴躍體驗服務。希望隨著新服務的推出，可以讓電商夥伴們多一些選擇，也藉由提供彈性、客製化且性價比高的物流方案，協助中小型電商在成熟市場中，增加競爭優勢。目前Pickupp選在人口密集的大台北區域，讓中小型及企業賣家搶先體驗一鍵下單的可靠寄件服務，預期至少能吸引到3000個商家體驗服務。

2021年下半年Pickupp進入台灣市場，在雙北拓展服務，並讓共享的商業模式整合周邊資源如配送運力、衛星倉等，提供商戶與消費者快速穩定且價格合理的物流服務。Pickupp希冀透過共享商業模式以及先進演算科技提升整體物流生態圈的策略，解決物流產業供需不均的問題，同時整合物流生態圈的各類運輸服務，利用平台模式來最大化單趟運送效益，創造多贏的局面，因此進入台灣市場後不斷的鋪建基礎建設，短短半年內快速將服務範圍覆蓋大台北地區22區，為商家提供穩定且實惠的物流服務。展望2022年，Pickupp除深化大台北地區的服務，也希望能將服務覆蓋範圍拓展至全台灣。將加速衛星倉與轉運倉的網路搭建，短程與中長程運力的銜接，並加大投資升級平台科技，串連合作夥伴、物流業者帶領產業數位轉型，讓生態圈內的業者與個人共享產業升級的利益。