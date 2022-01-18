無畏疫情衝擊 煙波逆勢砸60億打造環島式拓點計畫

新冠疫情持續延燒，飯店、旅行社等觀光業影響最劇烈，而於台灣在地深耕逾25年的煙波國際觀光集團，以多年累積的品牌經營能量與豐富資源頂住壓力，於2021年創造全集團營收達歷年最高峰19.3億元，自疫情年間逆勢突破成長30%，2022年度也決議以逆勢操作、突破市場想像砸下60億元，斥資打造環島式拓點計畫，以各區域重點城市佈局全台國旅市場。

煙波集團為提供給旅客更臻完善舒適的食宿體驗，於近年斥資4億元投擲於旗下各館飯店之硬軟體修繕與整建，包含增添環境管理監控系統、落實節能減碳更新機電設備、餐廳前後場硬體設備調整、公區及宴會廳空間改裝、以及大手筆陸續更換全台逾千間房間之飯店頂級床具軟件。而於此艱難時刻，為感念與公司一同負重前行、突破疫情困境的全體員工，煙波集團也連續三年挑戰業界優異年終份額，最高達4~5個月。

即使在新冠疫情嚴峻挑戰之下，煙波集團對於國旅市場仍持樂觀態度，於2020-2021疫情年間先後於花蓮及宜蘭開幕三家飯店：花蓮太魯閣-沁海館、煙波花時間-花蓮、煙波花時間-宜蘭傳藝，這也讓煙波集團於台灣的旗下飯店數達到九家，總房間數正式突破1,800間。

2022年度也決議以逆勢操作、突破市場想像砸下60億元，斥資打造環島式拓點計畫，以各區域重點城市佈局全台國旅市場。預計2025年前完工的拓點計畫包含「花蓮太魯閣」園區新建兩棟、「蘇澳二館」兩棟、「台中館」及「台東館」，以大東部山海觀光資源、中南部薈萃人文風情、北部科技親子城市，共同帶動煙波環島式串聯旅遊，為旅客打造於台灣長日慢旅的上乘之選。

為迎接2022嶄新年度到來，煙波集團也將依過去一年實務績效優選員工調薪，平均調幅約5%、最高調薪幅度達13%。煙波集團強調，此大型環島式拓點計畫已在路上，對於飯店人才需求也大幅提升，包含客務部、房務部、餐飲部、行銷業務部及後勤部門，預計提供至少200個以上招募職缺，希望藉由今年度的優選調薪與福利優化，能夠吸引到不同領域對飯店業充滿熱情衝勁的夥伴加入煙波團隊，與集團共同學習成長，攜手再創下一個里程碑。