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南韓罰操縱運價 長榮、陽明及萬海表示尚在了解中

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航運示意圖。聯合報系資料照片
長榮航運示意圖。聯合報系資料照片

根據外電報導，南韓罰操縱運價長榮（2603）、萬海（2615）等23家航商共8,100萬美元，長榮、萬海及陽明（2609）目前都表示，還沒有接到KFTC官方通知，還在了解情況當中。

針對媒體報導南韓公平會(KFTC)對二十幾家航商之運費涉嫌違反法規而開罰一事，長榮海運表示，目前尚未收到KFTC之處分書，對於相關資訊及處分內容尚待釐清，俟收到相關資料後，將研議後續處理方式。萬海也表示，尚未收到主管機關書面通知，不知道相關的細節，無法做回應。

【中央社18日電】

韓國公平會以違法操縱運價為由，裁罰23家船公司，台灣貨櫃三雄也名列其中。長榮和萬海表示尚未收到官方書面資料，陽明證實確有此事，後續將依法上訴。

韓國公平會今天針對現代商船、長榮、萬海等23家航商裁罰962億韓元（約新台幣24.4億元），裁罰理由為過去15年操控韓國至東南亞間多條航線運價。

涉案台灣業者包括CNC、長榮、萬海及陽明，分別遭罰11億6900萬、33億9900萬、115.1億、24億1900萬韓元。

對此，萬海表示，尚未收到主管機關書面通知，暫無回應。

長榮表示，尚未收到韓國公平會處分書，對於相關資訊及處分內容尚待釐清。待收到相關資料後，將研議後續處理方式。

陽明主管證實確有此事，但金額非終判，陽明將依法上訴。

貨攬業者分析，韓國以出口為導向，出貨不順、高運價讓業者壓力大增，推估是業者集體向韓國公平會舉報。不過，韓國公平會要舉證船公司涉嫌聯合壟斷「恐有難度」，最終結果仍待觀察。

他進一步指出，船公司對運價相當敏感，絕不談論運價、合約，否則恐遭舉報集體壟斷。像是根據美國規範，船公司若要調漲綜合費率附加費（GRI），須提交資料供聯邦海事委員會（FMC）備查。雖然美國屢次大動作調查運價，但業者已依法申報，官方查無不法，導致調查「雷聲大雨點小」。

貨攬業者說，海運市場過去曾低迷10多年，船公司咬牙苦撐，這波海運多頭純粹因塞港難解，供需失衡，市場機制帶動運費飆升。

長榮海運 萬海 南韓 陽明海運

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