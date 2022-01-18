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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

新東陽與TOYOTA合作 虎禮發財 國道服務區免費拿豬肉乾

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
新東陽ｘTOYOTA，虎禮發財，國道服務區免費拿豬肉乾。圖/新東陽提供
新東陽ｘTOYOTA，虎禮發財，國道服務區免費拿豬肉乾。圖/新東陽提供

每逢節日，國道上總是車滿為患，因此一個好買好逛又好休息的服務區就更顯重要。新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務區持續投入許多心力，並塑造出各站獨有特色。

新東陽說，像是關西服務區的庶民美食「關西便當」與道地的客家餐廳「臻好食客棧」就是您飢腸轆轆的最好選擇；西湖的甜蜜月橋最適合來喝杯咖啡，養精蓄銳再出發；清水的日本美食天堂讓您宛如來到日本品嚐美食；南投的國道首創「智餐點」給您零接觸的服務需求。新東陽的用心就是希望給用路人更好的休憩環境跟購物體驗。

新東陽表示，此次更特別與汽車大廠TOYOTA合作推出許多優惠活動回饋給用路人，現在TOYOTA車主只要使用「My Toyota app」認證車號，並在新東陽四大服務區出示手機優惠券畫面即可獲得獨家優惠。

其中包括了限量3000包的蜜汁豬肉乾免費送，還有現烤肉乾滿300送100等超值好康，活動期間為1月15日-3月31日，有興趣的車主路過一定要優先選擇新東陽四大服務區，好吃好買又有好禮，實在是「虎禮發財」！

東陽 國道 日本

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