新東陽與TOYOTA合作 虎禮發財 國道服務區免費拿豬肉乾

每逢節日，國道上總是車滿為患，因此一個好買好逛又好休息的服務區就更顯重要。新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務區持續投入許多心力，並塑造出各站獨有特色。

新東陽說，像是關西服務區的庶民美食「關西便當」與道地的客家餐廳「臻好食客棧」就是您飢腸轆轆的最好選擇；西湖的甜蜜月橋最適合來喝杯咖啡，養精蓄銳再出發；清水的日本美食天堂讓您宛如來到日本品嚐美食；南投的國道首創「智餐點」給您零接觸的服務需求。新東陽的用心就是希望給用路人更好的休憩環境跟購物體驗。

新東陽表示，此次更特別與汽車大廠TOYOTA合作推出許多優惠活動回饋給用路人，現在TOYOTA車主只要使用「My Toyota app」認證車號，並在新東陽四大服務區出示手機優惠券畫面即可獲得獨家優惠。

其中包括了限量3000包的蜜汁豬肉乾免費送，還有現烤肉乾滿300送100等超值好康，活動期間為1月15日-3月31日，有興趣的車主路過一定要優先選擇新東陽四大服務區，好吃好買又有好禮，實在是「虎禮發財」！