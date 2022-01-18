Uber攜手合作車隊 共同表揚年度最佳職業駕駛

Uber網際網路系統（即Uber App）與多元化計程車合作車隊夥伴於今（18）日共同表揚12位多元化計程車職業駕駛合作夥伴，包含於2021年獲得消費者綜合評價最高的「最佳導航」、「最佳選擇」，以及職業駕駛們分享暖心助人的「社會回饋」、成功抗癌激勵人心的「最佳楷模」獎項。希望這些積極正面的典範人物故事能為社會帶來更多正能量，也帶動民眾乘車時感謝合作車隊職業駕駛們的熱忱與專業服務。

以自身力量為醫護人員盡心 聶哥實行為期一年醫護人員免費搭車計畫！

榮獲Uber App與合作的多元化計程車車隊一致認同最佳「社會回饋」的聶哥，其不為人知的義舉除了免費教學推廣空手道之外，在疫情嚴重之際，看到新聞輪播辛苦的醫護人員在前線抗疫，也讓聶哥不禁反思「作為一個職業駕駛，我能為他們做什麼？」因此，他默默在疫情期間將Uber App與合作車隊一起推廣的「醫護人員致敬計劃」執行到新境界。舉凡醫護人員搭乘便會事後透過Uber App聯繫合作車隊申請退款而不收取醫護人員乘客之行程費用，並實施長達一年，將近30趟次，讓許多醫護人員深受感動，甚至有護理師回饋最高200元小費以表達感激。秉持熱忱服務的聶哥，也積極熱心的服務每一位乘客，如有行動不便的乘客，他也會義不容辭下車協助，讓許多乘客為之感動。

抗癌鬥士林立剛，勇敢克服病魔及心魔，重拾開車樂趣享受當下

榮獲「最佳楷模」的職業駕駛林立剛，雖罹患鼻咽癌第三期，不但歷經近一年辛苦的療程，在短時間內瘦下近50公斤，也失去嗅覺與味覺，甚至無法分泌唾液，導致不能久談。在醫院治療過程中，每天面對病床與天花板，他也分享：「在醫院裡常常看到哈利波特電影的『催狂魔』會把快樂吸走，使你變得極度脆弱，而打敗催狂魔唯一的辦法，就是重拾快樂的事情！」因此他下定決心療程結束後更善待自己、為自己的生活重拾重心，並回到他最喜歡的職業駕駛行業，享受當下！立剛也分享，開車很像體驗實境遊戲，有各式各樣的任務關卡，例如你必須思考如何達成「音樂好聽」的乘客評價，充滿挑戰樂趣。「與合作車隊共事並使用Uber科技上線服務乘客是我的人生支柱，我很享受每一趟行程，只要能幫助乘客安心、快樂抵達目的地，我也很開心，樂在其中不過如此。」

深受同行夥伴與乘客愛戴！藍哥聖誕節慶專車成亮點

獲選「社會回饋」的藍哥，不但在疫情艱難時期鼓勵其他職業駕駛夥伴，學習設定每日目標，與夥伴們一起度過難關。過去曾擔任中古車銷售業務的藍哥，也以自身專業經驗與人脈，協助其他職業駕駛道路救援或傳授車輛相關知識。不只深受同行愛戴，就連乘客也對藍哥印象深刻！每到聖誕節、農曆春節與母親節等重要節日，藍哥都會精心在車輛上陳設應景佈置，並提供貼心小禮物送給乘客，讓所有搭過的乘客皆難以忘懷，甚至讓外國觀光客驚艷不已。此外，車輛上也配有許多貼心設備，如WiFi、充電線、愛心傘、面紙等，使乘客在短短行程中就能獲得簡單幸福感！自疫情爆發以來，藍哥也細心裝設透明隔板、殺菌液、額溫槍、免費口罩等配備給乘客使用，讓乘客搭乘更放心。