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要當業界第一！ 勤業眾信宣布基層加薪10%

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日宣布將推動「Well-being人才政策」，於農曆春節之後，開放各部門試行一定天數常態性遠距辦公，並全面強化薪酬競爭力，對基層人員全面加薪10%，高階幹部也能有4%至5%調幅。

勤業眾信總裁柯志賢表示，疫情改寫了職場生態，加上全球人才戰開打，企業開始重新思考員工工作的方式與定位，然而對會計及顧問服務業而言，「人」是最重要的資產，身為眾多財會菁英「職涯起點」的勤業眾信，將從人才招募、教育訓練、升遷考核、貢獻發揮，完整優化這趟「員工體驗」之旅。

其中最大的亮點，在於全面加薪，柯志賢指出，在這波加薪當中，基層全面加薪10%，一定會讓同仁十分有感，這也是全體合夥人的意思，將團隊努力獲得的盈餘，擴大分享給基層；當然，每個會計年度進行的個人績效考核與調薪，依然不變，加薪的效果在未來將持續疊加；業務單位主管晉升年資規範也將調整，績效表現優良者，得加速升遷。

除了加薪之外，柯志賢表示，春節後也要推動混合辦公模式（Hybrid working model），結合實體與遠端工作方式將成為常態，提供同仁更高的時間彈性和工作場域自主權，發揮更高的生產力。

柯志賢指出，就人才培育的面向，將持續鼓勵同仁參與全球人力調派計畫（Global mobility program），申請至Deloitte各會員事務所服務，累積立足台灣、置身全球、踏上世界舞台的工作經歷，為未來職涯累積資本。

柯志賢表示，勤業眾信在台服務深耕已逾一甲子，長期投入偏鄉學童教育和生活改善計畫，致力縮短城鄉教育資源差距和培養未來人才；多年來，不斷優化調整員工福利政策，去年遭遇本土疫情三級警戒時，亦啟動全體員工居家遠端工作模式，因應疫情與數位轉型趨勢，持續培養與協助員工運用數位工具、提出創新解決方案、提升解決問題的能力。

加薪 疫情

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