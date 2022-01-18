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高雄首創 「街趣BLOCK&」共享廚房暨美學空間將開幕

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

後疫情時期商業模式趨於豐富化。高雄出現全新、多元化的共享商業形態，「街趣 BLOCK&」共享廚房暨美學空間預定22日開幕，首創兼具B2B以及B2C雙功能，既能直接掌握消費商機，也能讓創業者以最低成本站上商業舞台，引起市場注目。

「街趣 BLOCK&」共享廚房暨美學空間是由知名的茶飲品牌圓石，與道騰空間等企業共同合作，訴求「佇立於社區中的共享圈，包容各種情感與事物，用美食、美學串連歡笑與故事，讓美好持續在這個場域中發生味蕾饗宴」。

圓石禪飲董事長楊紘璋表示，「街趣 BLOCK&」以一站式新餐食體驗服務，為餐飲業者、美學工作者、B端商家及C端客戶群，打造多元創意空間，其中包含專業廚房實驗室、料理工作站、美學空間(美甲、美睫、美容…)、DIY廚藝手作教室、多功能會議空間、共享酒窖及餐酒館，整合大數據資料庫等，為進駐商家以及消費客戶群提供虛實整合餐飲體驗平台 。

另外，「街趣 BLOCK& 」也是良性的餐飲創業平台，提供餐飲及周邊創業者一站式專業顧問服務，透過異業連結串聯美食與許多好商機，開啟無限可能性。

業者指出，這項嶄新的商業模式整合了空間管理、智慧物聯、私廚媒合、場地租借、直播導購、雲端點餐、物流及金流串接，既滿足商家也掌握直接消費利基，希望提升台灣餐飲量能，秉持「共享、共榮及共好」理念，為台灣餐飲業注入新思維。

餐飲業 創業

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