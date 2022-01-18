中華徵信所估上市櫃去年在東協賺3千億 關鍵在海運三雄

2021年東協國家雖飽受COVID-19疫情肆虐，不過根據CRIF中華徵信所統計推估，2021年全體上市公司（含KY股）在東協十國（以下簡稱東協）認列轉投資收益將超過3,100億元，並可能高達3,117億元，不僅創下歷史新高，並較2020年的認列收益的951億元大幅成長228％。

CRIF中華徵信所指出統計全體上市公司2021年前三季在東協十國共投資1,151家轉投資事業，認列投資收益就高達2,347.09億元，較2020年同期的認列投資收益610.24億元，大幅成長284.62％。

最大的關鍵在於海運三雄萬海（2615）、長榮海（2603）及陽明（2609）各有一家子公司出現獲利爆發性成長，三家公司合計認列投資收益高達1,083.94億元。

其中，Wan Hai Lines（Singapore）Pte Ltd、陽明（新加坡）私人有限公司在2020年同期投資收益各僅22.83億元、0.65億元，長榮旗下的Evergreen Marine（Asia） Pte. Ltd.則是2021年6月才新成立的新子公司。

CRIF中華徵信所推估這三家公司在第4季合計仍可貢獻360億元的投資收益。聯發科技（2454）旗下的MediaTek Singapore Pte. Ltd.可望貢獻約110億元投資收益，加上其他上市公司東協子公司在第4季合計則也可再貢獻約300億元投資收益，因此估計全體上市公司2021年來自東協十國的投資收益可望創下3,117億元的歷史新高。

雖然全體上市公司2021年前三季認列東協投資收益高達2,347.09億元，不過在所投資的1,151家公司中有獲利的公司只有420家，虧損公司為335家；另外有396家公司認列投資收益則為零，可能因其投資收益已併入上一層投資公司，或少於千元所致，因此這420家構成東協獲利的主要來源。

CRIF中華徵信所指出，統計全體上市公司2021年前三季來自東協各國的投資收益中來自新加坡的投資收益就高達2,024.90億元之多，占整體東協投資收益的86％，可見新加坡不僅是上市公司在東協的資金中心，也是重要的製造服務及轉運中心，其地位穩固。

其次，來自馬來西亞的投資收益也超過180億元，越南、泰國及柬埔寨則各自貢獻72.11億元、52.83億元及11.66億元，貢獻度排名第3名至第5名。投資虧損擴大的是緬甸和竂國，另外汶萊則是投資收益衰退。

上市公司在東協投資收益雖然大增，不過若與中國大陸投資收益相比較仍然有很大一段差距。

CRIF中華徵信所分析，全體上市公司在2021年前三季認列中國大陸轉投資收益為4,017.78億元，較前三季東協投資收益高出約1,761億元，估計第四季上市公司來自中國大陸的投資收益仍可能高達1,800億元，全年上市公司來自中國大陸投資收益可望突破5,900億元，上看5,908億元，較東協投資收益高出2,790億元。

此一數字差距已相當於東協2021年全年投資收益近九成，顯示上市公司對中國大陸的獲利依存度仍高，但當海運運價逐步回復正常後，明後年上市公司東協投資收益則可能因而下滑。