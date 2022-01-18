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孟母卡位帶旺房市​ 台中新興學區宅漲22%「校」傲江湖

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中市北屯廍子國小人口增加78%、房價上揚22.4%，勇奪雙冠王。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市北屯廍子國小人口增加78%、房價上揚22.4%，勇奪雙冠王。台灣房屋集團趨勢中心提供

台中市政府去年第4季拍板，於沙鹿區文九52設立新國小，新校預計今年動工，總計台中市近五年來增設了北屯廍子、太平新高、南區樹德，以及沙鹿文九52等四所國小，據台灣房屋集團趨勢中心統計，四所新校近五年來，人口及房價均明顯上揚。

其中，北屯區廍子國小人口增加78%、房價上揚22.4%，勇奪雙冠王。人口成長居次的太平區新高國小，則以17.6%的房價漲幅，成為雙料亞軍；甫確定設校的沙鹿區文九52國小，近五年亦價揚8.8%；預計2022年完工招生的南區樹德國小，五年來也價漲8%。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，漲幅居冠的北屯廍子國小，周邊環繞廍子、新都、新興等多個重劃區，開發題材豐厚，且該地3、4年前房價僅1字頭，是74沿線價格最親民的區段之一，加上當地供給以2、3房低總價物件為主，於是磁吸大量小資家庭移居。

單單一個廍子里，人口就從1萬出頭暴衝到直逼2萬人，衍生的旺盛就學需求，讓廍子國小甫招生就額滿，馬上擴建二期校區，並再掀一波學區卡位戰，使區域房市高唱「母親像月亮一樣，照亮我家房價」。

海線的沙鹿則是值得關注的後起之秀，新設校的文九52國小附近，因光田醫院在此新設向上院區，被稱為「新光田特區」。

該地鄰近中科，1字頭房價又比一旁的西屯便宜許多，因此不少科技新貴轉進購屋，加上新的一年區段可望迎來特五號道路通車，使中科與沙鹿間的交通將進一步提升，因此包括富宇、允將等知名建商都已在此插旗推案，未來發展令人期待。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中四所新校周邊房市「人財兩得」，得利於四校皆坐落或緊鄰新興開發區，兼具「開發+學區」雙重話題，這樣的新興學區，通常會經歷「發展三部曲」使身價逐步推升，也突顯當地不動產的增值效益。

首部曲是「低價醞釀期」，在區段開發初期，憑藉親民房價吸引民眾置產；二部曲是大批建案交屋後的「機能躍升期」，區段因大量購屋家庭遷入，浮現消費、就學等需求，商家、學校於是接連到位，房價也在完善機能的支撐下更有活力。

三部曲即為「學區助漲期」，新設立的學校軟硬體新穎，教學理念也與時俱進，許多新校都推動中英雙語、生態探索、親子互動等特色教學，躋身明星學校之林，讓現代孟母紛紛卡位新學區，使新興學區宅房價穩居區段領先地位。

台中市近年新設國小人口房價統計表。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市近年新設國小人口房價統計表。台灣房屋集團趨勢中心提供

房價 學區

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