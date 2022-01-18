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新店寶高園區出租達7成 第4次招商增回饋機制

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新店寶高智慧產業園區出租率已達7成。圖／新北市經發局提供
新店寶高智慧產業園區出租率已達7成。圖／新北市經發局提供

新店寶高智慧產業園區第3次招商昨日開標，總投標單元達29單元，寶高園區總出租共72單元，連同先前已出租22單元共已出租51單元，出租率已達70.8%，新北市經發局表示，第4次招商新增周邊產業貢獻及回饋事項評選機制，希望引進的企業能夠提升當地發展。

斥資41億元打造的新店寶高智慧園區，第1次招商半年後僅10單元出租，經發局再辦第2次招商，並主動將租金打6折，仍僅出租22個單元、50個單元待租，出租率僅3成。經發局第3次招商延續租金打折，並取消投標廠商實收資本額應為1億元以上、必須承租至少6個單元、進駐後1年內應取得營運總部認定函等要件，放寬進駐廠商各式條件。

昨第3次招商開標，計9家業者符合投標資格，共出租29個單元，總計已出租51單元，佔全部72單元的70.8%。經發局目前進行第4次招商，申租期限至111年2月14日截止。

本次招標評選標準，新增「對產業智慧化及周邊產業貢獻程度」及「回饋事項」兩項目，依投標業者是否推動新店及鄰近產業智慧化發展具體作法、舉辦跨域技術交流論壇或開放式研討會等活動、提供園區公共服務等，依實際回饋效益配分。

經發局長何怡明表示，第3次投標業者約5家為國際性業者，續經評選程序後，經發局將協助廠商儘速進駐園區。目前已展開寶高二期產業園區報編作業，將持續新增產業用地及立體化運用，吸納更多產業量能。

新北市經發局展開寶高園區第4次公告招商，申租期限至111年2月14日截止。圖／新北市經發局提供
新北市經發局展開寶高園區第4次公告招商，申租期限至111年2月14日截止。圖／新北市經發局提供

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