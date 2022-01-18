不動產聯盟提房市五大建言 林正雄：打炒房恐矯枉過正

中華民國不動產聯盟總會今（18）日攜手不動產相關的15大產業公會全聯會，針對房地合一稅閉鎖期長達5年、選擇性信用管制對於開發商購地貸款限制為5成、增加市場上住房供給、囤房稅、內政部重拳打炒房，提出五大房市建言。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，土地與營造成本不斷上升，剛性買盤停止觀望紛紛出籠，形成房價的一股上升螺旋，但產業界亦不樂見房市暴漲，沉重的貸款將影響消費者生活品質，政府祭出的打炒房措施，恐怕矯枉過正，禁止換約限制民眾處置財產自由，所以應延緩實施，或有更細緻的考量。

首先，房地合一稅閉鎖期長達5年，超重移轉稅阻止房屋進入市場，對流動性產生重大影響，剛性買盤動能非常強烈，若市場上供給減少，對於平抑房價並沒有幫助，建議適度鬆綁房地合一稅規定。

第二，選擇性信用管制對於開發商購地貸款限制為5成，其中1成需開工方能動撥，等於開發商在購地階段必須籌措6成現金購地，許多中小型開發商將無法生存，造成市場上大者恆大，不利於不動產市場健康發展，建議土地融資限期18月內需動工開發實在太短，應該拉長，再者若已限期開發，貸款成數應回歸到8成，若逾期未開發再調降成數與加碼計息。

第三，為給尚無能力購屋的年輕家庭或弱勢族群有良好居住環境，應增加市場上住房供給，建議政府加重補貼住宅公益出租，增加出租住宅供給，也能減輕年輕人的負擔。

第四，政府希望藉由囤房稅增加多屋者持有成本，但稅賦成本容易轉嫁，不但無法達到政策效果，反而形成強烈副作用，使租屋族群面臨更大生活壓力，建議暫緩實施囤房稅，妥善配套措施，避免誤傷租屋族群與包租代管業者。

第五，內政部重拳打炒房，提出限制預售屋換約轉售的草案，造成許多已購買預售屋消費者內心恐慌。預售屋以時間換空間，在興建過程中按工程進度付款，減輕購屋自備款負擔，使購屋族順利成家。