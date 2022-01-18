聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹疫情拉警報 遠百緊急宣布竹北店開幕延期
新竹疫情拉警報，新竹新增4例確診感染源尚不明，遠百（2903）午間緊急宣布，遠百竹北開幕延期。遠百竹北店原本預計1月20日上午正式開幕，並舉辦開幕儀式，但考量疫情，決定延期，正式開幕時間仍未定。
竹市今日新增4例確診，為一家4口全染疫首例，疫情有擴大跡象。遠百竹北日前啟動試營運，首日即有三萬人入場。
遠百竹北店歷經五年籌備，是新竹縣第一個百貨BOT案，也是新竹縣首座百貨商場，營業面積約2萬坪，首年業績目標為50億，計有350個品牌櫃位，其中，最受關注的精品包括GUCCI、RIMOWA、TESLA、BURBERRY是首次進駐新竹縣市，另外，Time Vallée則是首次來台設櫃。餐飲方面，有Lady M、旭集和食集錦、HOOTERS、漢來上海湯包、了凡油雞等13個品牌皆是首次進駐新竹縣市，STEVE MADDEN複合咖啡店則是亞洲首間，以營業坪數來看，餐飲占比約達三成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言