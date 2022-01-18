快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹疫情拉警報 遠百緊急宣布竹北店開幕延期

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

新竹疫情拉警報，新竹新增4例確診感染源尚不明，遠百（2903）午間緊急宣布，遠百竹北開幕延期。遠百竹北店原本預計1月20日上午正式開幕，並舉辦開幕儀式，但考量疫情，決定延期，正式開幕時間仍未定。

竹市今日新增4例確診，為一家4口全染疫首例，疫情有擴大跡象。遠百竹北日前啟動試營運，首日即有三萬人入場。

遠百竹北店歷經五年籌備，是新竹縣第一個百貨BOT案，也是新竹縣首座百貨商場，營業面積約2萬坪，首年業績目標為50億，計有350個品牌櫃位，其中，最受關注的精品包括GUCCI、RIMOWA、TESLA、BURBERRY是首次進駐新竹縣市，另外，Time Vallée則是首次來台設櫃。餐飲方面，有Lady M、旭集和食集錦、HOOTERS、漢來上海湯包、了凡油雞等13個品牌皆是首次進駐新竹縣市，STEVE MADDEN複合咖啡店則是亞洲首間，以營業坪數來看，餐飲占比約達三成。

遠百竹北店一樓9米8的挑高空間打造「好客天棚」公共藝術展品。記者王聰賢攝影／報系資料照
遠百竹北店一樓9米8的挑高空間打造「好客天棚」公共藝術展品。記者王聰賢攝影／報系資料照

遠百 疫情

延伸閱讀

每天送30顆馬卡龍！TWG Tea開進遠百竹北 買壺送杯盤

全台最大特斯拉目的地充電站！新竹竹北體驗店開幕

「遠百竹北」成熱搜關鍵字 全館人氣王訂位滿檔到3月

新竹巨城爆確診者足跡 大批人潮「塞爆停車場」像逃難

相關新聞

年終不加發紅包 王文淵：保守看今年景氣

台塑四寶今年總裁紅包沒了。台塑四寶工會代表昨（17）日面見集團總裁王文淵，希望為廣大四寶員工爭取紅包獎金；不過，王文淵認...

新竹疫情拉警報 遠百緊急宣布竹北店開幕延期

新竹疫情拉警報，新竹新增4例確診感染源尚不明，遠百（2903）午間緊急宣布，遠百竹北開幕延期。遠百竹北店原本預計1月20...

房市熱！北市大樓、小宅、公寓價格皆上揚

房市熱，北市全市、大樓、公寓及小宅價格皆上揚。北市地政局今（18）日發布最新一期住宅價格指數，去年10月為110.42，...

Lexus首度攜手雲品溫泉酒店 搶年終獎金商機

疫情改變民眾的生活模式，國旅、換車成為新顯學，隨著年終獎金落袋，春節年假闔家團聚時間到來，Lexus首度攜手雲品溫泉酒店...

台中4新國小「人財兩得」 專家揭房價上漲三部曲

台中市近年增設了北屯廍子、太平新高、南區樹德，以及沙鹿文九52等四所國小，台灣房屋集團趨勢中心統計，四所新校近五年來，人...

晶圓廠防疫升級 商場加強清消

疫情蔓延，確診人數日日增加，染疫熱區從桃園擴散至新竹、雙北，北台灣籠罩疫情陰霾，企業也展開防疫大作戰。台積電、聯電及世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。