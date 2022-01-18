新竹疫情拉警報 遠百緊急宣布竹北店開幕延期

新竹疫情拉警報，新竹新增4例確診感染源尚不明，遠百（2903）午間緊急宣布，遠百竹北開幕延期。遠百竹北店原本預計1月20日上午正式開幕，並舉辦開幕儀式，但考量疫情，決定延期，正式開幕時間仍未定。

竹市今日新增4例確診，為一家4口全染疫首例，疫情有擴大跡象。遠百竹北日前啟動試營運，首日即有三萬人入場。

遠百竹北店歷經五年籌備，是新竹縣第一個百貨BOT案，也是新竹縣首座百貨商場，營業面積約2萬坪，首年業績目標為50億，計有350個品牌櫃位，其中，最受關注的精品包括GUCCI、RIMOWA、TESLA、BURBERRY是首次進駐新竹縣市，另外，Time Vallée則是首次來台設櫃。餐飲方面，有Lady M、旭集和食集錦、HOOTERS、漢來上海湯包、了凡油雞等13個品牌皆是首次進駐新竹縣市，STEVE MADDEN複合咖啡店則是亞洲首間，以營業坪數來看，餐飲占比約達三成。