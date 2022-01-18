台中4新國小「人財兩得」 專家揭房價上漲三部曲

台中市近年增設了北屯廍子、太平新高、南區樹德，以及沙鹿文九52等四所國小，台灣房屋集團趨勢中心統計，四所新校近五年來，人口及房價均明顯上揚。其中北屯廍子國小人口增加78%、房價上揚22.4%，勇奪雙冠王。

人口成長居次的太平新高國小，以17.6%的房價漲幅，成為雙料亞軍；甫確定設校的沙鹿文九52國小，近五年亦價揚8.8%；預計2022年完工招生的南區樹德國小，五年來也價漲8%。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，漲幅居冠的北屯廍子國小，周邊環繞廍子、新都、新興等多個重劃區，開發題材豐厚。該地3、4年前房價僅1字頭，是74沿線價格最親民的區段之一，且供給以2、3房低總價物件為主，於是磁吸大量小資家庭移居。

他表示，單單一個廍子里，人口就從一萬出頭暴衝到直逼兩萬，衍生的旺盛就學需求，讓廍子國小甫招生就額滿，馬上擴建二期校區，並再掀一波學區卡位戰，使區域房市高唱「母親像月亮一樣，照亮我家房價」。

海線的沙鹿則是後起之秀，新設校的文九52國小附近，因光田醫院在此新設向上院區，被稱為新光田特區。

該地鄰近中科，1字頭房價又比一旁的西屯便宜許多，因此不少科技新貴轉進購屋，加上新的一年區段可望迎來特五號道路通車，使中科與沙鹿間的交通將進一步提升，因此包括富宇、允將等知名建商，都已在此插旗推案，未來發展令人期待。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中四所新校周邊房市「人財兩得」，得利於四校皆坐落或緊鄰新興開發區，兼具開發、學區雙重話題，這樣的新興學區，通常會經歷「發展三部曲」，身價逐步推升。

首部曲是低價醞釀期，在區段開發初期，憑藉親民房價吸引民眾置產；二部曲是大批建案交屋後的「機能躍升期」，區段因大量購屋家庭遷入，浮現消費、就學等需求，商家、學校於是接連到位，房價也在完善機能的支撐下更有活力。