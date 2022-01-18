中鋼攜手中山大學 投入環保減排技術創新研發計畫

中鋼（2002）為強化環保減排技術，攜手中山大學校內外專家學者，組成堅強的研發團隊，另由中山大學向科技部申請「AIR HoPE產學研發中心」計畫獲核定通過，1月17日假該校西子灣沙灘會館舉辦啟動儀式。

產官學研各界代表皆熱烈與會，包括中山大學校長鄭英耀及科技部專門委員吳醒非，中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽及執行副總黃建智亦親臨會場，期許這項計畫未來研發出新穎的空污防制技術和高效能濾料，為維護高雄市空氣品質貢獻心力。

「AIR HoPE」的英文取自於Academic-Industry Research Hub of People and Earth，此項研發計畫由中鋼偕同中山大學團隊，秉持「業界出題，學界解題」的精神及採行產業界結合學術界的合作模式，經過雙方兩年多的交流討論後，擬定以懸浮微粒防治為研發主軸，規劃量測方法學建立、減排技術開發、特徵成份及影響分析及環保政策教育及價值創新等四項主題，來發展出更有效改善空氣品質的技術及策略。

此外，中鋼公司更是大力支持這項計畫，除投入研究人員共同開發相關技術外，計畫執行期間亦每年支持研究經費1,000萬元，另將進行後續研發成果實場測試與驗證，以實際行動落實環保減排工作。

環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，中鋼為追求環境管理與清潔生產的目標，前(2020)年宣示以高值化精緻鋼廠及發展綠能產業作為提升公司下一個五十年競爭力的經營發展雙主軸，並戮力推動及展開各項策略暨行動方案。中鋼亦於去(2021)年2月成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，除積極導入及發展各項節能減碳技術外，並透過今年開啟的AIR HoPE產學研發中心產學合作計畫，扎扎實實做好ESG發展工作，以善盡企業社會責任。

這項研發計畫總主持人由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁擔任，團隊成員包括該校電機工程系教授兼副校長黃義佑、化學系特聘教授兼理學院院長吳明忠、環境工程研究所特聘教授袁中新與教授陳威翔、化學系教授兼系主任李志聰、理學國際博士學位學程助理教授楊崇鑫、教育研究所教授謝百淇、政治經濟系助理教授顏孟芬、企業管理系助理教授王致遠，並特別邀請中研院院士陳仲瑄、院士劉國平、陽明交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進、臺灣大學環境工程學研究所副教授蕭大智加入研究計畫，針對各自專長領域齊心協力創造更多研發成果。