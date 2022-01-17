皇鼎「富鼎科技大樓」13.9億元賣給旭隼

皇鼎建設（5533）今（17）日公告，位於新北市汐止的「富鼎科技大樓」，以總價13.98億元，整棟賣給旭隼科技公司，預計處分利益為總價的13.82%，概算約為1.93億元，估計今年上半年可認列收益。

「富鼎科技大樓」總銷的預估價格16.5億元，此次以13.98億賣給旭隼科技，相當於打85折，其估價金額分別是陳銘光不動產估價師事務所；14.28億元、李林國際不動產估價師聯合事務所；14.22億元。

皇鼎建設耕耘飯店、廠辦市場逾有多年，「富鼎科技大樓」位於新北市汐止區保長路428、430號，土地面積5052.8平方公尺（1528坪）、建物19912.83平方公尺（6023坪）、及停車位4378.92平方公尺（1324坪）。

扣掉「富鼎科技大樓」，皇鼎建設目前手中還有六大案可持續銷售、挹注營運，包括總銷25.2億元「皇鼎一品」預售案、10.1億元「聯合科技中心B棟」、5.1億元「環宇科技」、3.9億元「皇鼎富邑」、2.2億元「富貴名邸」、2.2億元「南科名門」，總計六大案可銷售金額達51.22億元。